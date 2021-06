JAKARTA – Pada umur 25 tahun, seseorang idealnya telah bekerja dan mulai memikirkan masa depan seperti menikah, berkarier, memulai bisnis atau melanjutkan pendidikan. Namun, ada juga yang masih memikirkan rencana lain selain itu.

Pernahkah Anda memimpikan aset yang cukup bisa dibanggakan pada usia 25 tahun? Namun, banyak sekali anggapan bahwa dewasa ini milenial sulit memiliki rumah padahal digitalisasi yang semakin berkembang justru diharapkan dapat mendorong generasi milenial untuk mencapai kemandirian finansial.

Hal ini tidak terlepas dari konten viral tentang usia 25 tahun seharusnya mempunyai tabungan Rp100 juta, mobil mewah, dan mencicil rumah sempat menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan anak muda.

Konten ini membuat tidak sedikit orang tersindir atau bahkan termotivasi untuk bisa mencapai level finansial seperti yang dicuitkan. Usia 25 tahun merupakan fase krusial dalam perjalanan hidup sekaligus pencarian jati diri seseorang, atau sering disebut sebagai quarter-life crisis.

Lalu apa yang idealnya telah dipersiapkan dan dimiliki pada usia 25 tahun? Di umur berapakah idealnya Anda sudah mulai mempersiapkan perencanaan keuangan? Benarkah milenial memiliki prinsip You Only Live Once (YOLO) sehingga lebih cenderung memilih untuk bersenang-senang dibandingkan berinvestasi atau mengatur keuangan?

Semuanya akan dibahas secara tuntas dalam Instagram Live MNC Sekuritas bertajuk “Umur 25 Tahun Sudah Punya Apa?” bersama Co-Founder Finplan.id Alif Fattah Adzani. Saksikan Instagram Live ini melalui akun Instagram @mncsekuritas pada Rabu (2/6/2021) pukul 20.00-21.00. Jangan sampai ketinggalan untuk mengetahui apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh generasi milenial dewasa ini!