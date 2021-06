JAKARTA - Demi selamatkan maskapai, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan sejumlah pegawai sudah mendaftarkan diri dalam program pensiun dini yang ditawarkan manajemen.

"Dalam proses (pendaftaran), kan kita yang tawarkan, yang mendaftar ada dong," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (4/6/2021).

Irfan mengaku, proses pendaftaran masih berlangsung. Namun, dia enggan menyebut jumlah pegawai yang menerima tawaran tersebut. Penawaran tersebut dilakukan memaksimalkan pemulihan kinerja keuangan dan program yang dijalankan saat ini.

"Saat ini kami jajaran manajemen Garuda berkeinginan untuk fokus dan memaksimalkan upaya pemulihan kinerja serta berbagai program strategis yang tengah dijalankan perusahaan," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat kerugian yang dialami Garuda Indonesia per bulannya mencapai USD100 juta. Nilai itu setara dengan Rp1,429 triliun (Kurs Rp14.400 per dolar AS).

Baca selengkapnya: Dirut Garuda: Sudah Ada Karyawan yang Daftar Pensiun Dini

(dni)