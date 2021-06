JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Jelas Karya Wasantara untuk penggunaan platform VeriJelas. Dengan kerjasama ini, MotionBanking akan memanfaatkan jasa VeriJelas untuk otomatisasi proses verifikasi calon nasabah.

COO MotionBanking Teddy Tee mengatakan, kerja sama ini menjadi salah satu dari ribuan langkah BABP dalam mengutamakan kenyamanan para calon nasabah sekaligus untuk melakukan sebanyak-banyaknya user acquisition MotionBanking dalam waktu singkat. MNC Bank sangat siap untuk membesarkan MotionBanking. Dengan fully biometric digital onboarding yang beroperasi 24/7 ini, kami yakin pada akhir 2022, bisa mencapai 10 juta pengguna MotionBanking.

“Kami pastikan juga berbagai upaya yang ditempuh MotionBanking tetap tidak melalaikan pentingnya keamanan dan kerahasiaan data nasabah, dimana hal ini sangat dijunjung tinggi oleh MNC Bank,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).

Dengan teknologi ini, calon nasabah hanya perlu mengisi data pribadi dan melakukan selfie dengan e-KTP, tanpa perlu melalui tahapan video call dengan agen KYC MotionBanking. Proses pembukaan rekening tabungan secara online (digital onboarding) menjadi lebih cepat, mudah, dan seamless, yang tentunya memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah.

“Dengan proses digital onboarding MotionBanking yang akan semakin cepat, mudah dan nyaman, didukung ekosistem MNC Group yang kuat dengan user base yang besar, BABP optimis target akuisisi 30 juta pengguna baru dalam 5 tahun ke depan akan tercapai,” ungkapnya.

VeriJelas merupakan platform bersama Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang dapat mengakses data kependudukan berupa nomor induk kependudukan (NIK) e-KTP dan foto wajah, bertindak sebagai penyedia layanan jasa verifikasi biometrik yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses verifikasi e-KYC (Electronic Know Your Customer). Kolaborasi MotionBanking dan VeriJelas ini ditargetkan go live dalam waktu 3-4 minggu ke depan.

“Kami mendukung penuh perkembangan teknologi agar MotionBanking dapat menyelenggarakan layanan full digital onboarding yang menjadi motor pertumbuhan digital MNC Bank,” ungkap Direktur Utama VeriJelas Alwin Jabarti Kiemas. Menurutnya, sebagai perusahaan verifikasi biometrik, algorithm dan AI Face Recognition, VeriJelas memungkinkan MotionBanking untuk melakukan e-KYC dan pembukaan rekening secara aman dan tanpa tatap muka. Kapabilitas ini sejalan dengan visi VeriJelas dan MotionBanking yang merupakan platform anak bangsa dalam mewujudkan inklusi keuangan di era digital, sekaligus menunjang literasi untuk menggapai masyarakat unbankable. “Sekarang semua penduduk Indonesia bisa menikmati layanan perbankan digital MotionBanking bahkan bila mereka hidup di daerah terpencil yang jauh dan tidak terjangkau perbankan konvensional sebelumnya. Ke depan, VeriJelas juga siap untuk memperdalam hubungan dengan berbagai layanan keuangan digital di bawah MNC Kapital,” imbuhnya.