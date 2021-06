JAKARTA - Direktur Utama PT MNC Investama Tbk (BHIT), Darma Putra mengungkapkan bahwa banyak investor yang berminat investasi di PT MNC Bank Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank. Hal ini setelah MNC Bank mendapat izin digital onboarding dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Darma menjelaskan, setelah MNC Bank mengantongi izin digital onboarding dari OJK, banyak investor yang ingin berinvestasi melalui aksi korporasi right issue BABP.

"Jadi semenjak kami mendapatkan digital banking license dari OJK banyak sekali investor yang datang ke kami. Jadi ini hampir setiap hari kita presentasi ke investor-investor untuk right issue nya MNC Bank ini," ujar Darma dalam Public Expose Insidentil secara virtual pada Selasa (15/6/2021).

Darma menambahkan, MNC Bank telah melakukan presentasi kepada banyak pihak untuk menawarkan investasi melalui right issue, di antaranya kepada investor retail, perusahaan pembiayaan luar negeri, hingga institusi lokal.

"Jadi enggak menutup kemungkinan kami akan mencari investor strategis bisa dari Jepang, bisa dari manapun yang minat di digital banking ini," kata dia.

Darma menyebut, beberapa perusahaan internasional seperti Marubeni dan Sumitomo disebut telah melakukan pembicaraan dengan MNC Bank. Terakhir, BABP juga telah mengadakan pertemuan dengan investor dari Jepang lainnya.

"Karena minatnya sangat luar biasa, seperti Marubeni dan Sumitomo udah berkali-kali, terakhir ada juga investor dari Jepang berkunjung ke kami. Sedangkan dari fund fund besar yang investasinya fokus di digital seperti BA Capital, Infinity, dan lain-lain sudah datang ke kami dan sudah kami presentasikan tentang rencana ke depan digitalisasi dari seluruh financial services under MNC Kapital," ucapnya.

"Yang pasti banyak sekali yang tertarik untuk masuk dalam right issue ini, jadi kami sangat yakin right issue ini akan berhasil dan kita akan right issue sekitar Rp4 triliun supaya MNC Bank bisa langsung naik ke BUKU III," sambungnya.

Sebelumnya, PT MNC Bank Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank telah mengantongi izin digital onboarding dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan segera menjangkau lebih dari 50 persen populasi Indonesia

Dengan adanya izin digital onboarding dari OJK, nasabah MNC Bank dapat membuka rekening simpanan di MNC Bank secara online (digital), tanpa perlu ke cabang.

Layanan perbankan digital BABP tersebut diusung dengan nama MotionBanking. Dengan layanan pembukaan rekening secara digital, pertumbuhan MNC Bank tidak lagi bergantung pada kantor cabang fisik, sehingga layanan perbankan dapat diakses dimanapun dan kapanpun juga. Pada tahap awal: 1. MotionBanking (BABP) akan memungkinkan ratusan juta masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan perbankan digital dan kemudahan membuka rekening simpanan tanpa perlu mengunjungi kantor cabang atau ATM. 2. Ke depan, MotionBanking akan meningkatkan layanannya untuk mengaktifkan fungsi e-money, e-wallet, transfer digital, poin loyalitas, dan QRIS, menyajikan pembayaran billing dan pembelian dalam aplikasi secara nyaman, serta menawarkan pelayanan perbankan digital yang lengkap bagi penggunanya. 3. Dengan teknologi inovatif yang sedang dikembangkan seperti credit scoring berbasis Artificial Intelligence (AI), pengguna MotionBanking dapat mengajukan kartu kredit virtual dan fisik secara online dengan persetujuan sangat cepat. 4. Kombinasi rekening tabungan dan kartu kredit dalam MotionBanking, memungkinkan penggunanya untuk membayar cicilan kartu kredit dari rekening tabungan mereka dengan mudah, mengurangi risiko cicilan, serta meningkatkan kualitas kredit dan pengalaman pengguna. Pengguna MotionBanking juga dapat mengajukan cicilan kartu kredit secara digital dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi terdaftar di aplikasi. 5. MotionBanking akan memanfaatkan ekosistem MNC Group yang besar. 6. Guna mengejar target pertumbuhan, MotionBanking akan memanfaatkan ekosistem MNC Group dengan userbase yang sangat besar untuk menjadi pelanggan layanan perbankan digital MotionBanking (BABP) yang terdiri dari: i) Lebih dari 9 juta pelanggan TV berbayar yang telah terdaftar, dengan tambahan 3-4 juta pelanggan baru setiap tahun. (ii) Lebih dari 63 juta Monthly Active User (MAU) dari layanan Over The Top (OTT) seperti RCTI+ & Vision+. (iii) Lebih dari 50% populasi Indonesia yang menjadi pemirsa TV Free To Air (FTA). (iv) Lebih dari 75 juta MAU dari portal berita MNC Group. (v) Lebih dari 230 juta User base akun sosial media MNC Group di YouTube, Facebook dan Tiktok dengan traffic yang dihasilkan saat ini hampir mencapai 45 miliar views. (vi) Koneksi ke hampir 400 artis dan entertainer papan atas dalam naungan MNC Group, yang siap menjadi influencer atau brand ambassador untuk MotionBankin.