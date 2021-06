JAKARTA - Harga BBM Pertamina belum mengalami penyesuaian meski harga minyak dunia meningkat. Kenaikan harga minyak dunia pun mendorong naik harga minyak acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berpotensi membuat Pertamina merugi.

 Menurut Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial and Trading Putut Andriatno, evaluasi sedang dilakukan oleh tim pricing dan finance. Setelah ada hasilnya akan dikonsultasikan dengan pemerintah untuk memutuskan apakah ada penyesuaian atau tidak.

"Kapannya kami menunggu hasil dari proses tersebut," ungkapnya.

Sebagai informasi, harga minyak dunia terus menguat. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus naik 40 sen atau 0,5% menjadi USD74,39 per barel. Angka ini merupakan tertinggi sejak April 2019. Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juli naik 3 sen menjadi USD72,15 per barel.

