NEW YORK - Bursa saham AS, Wall Street anjlok pada akhir perdagangan Jumat, dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 membukukan kinerja mingguan terburuk dalam beberapa bulan.

Wall Street melemah setelah pejabat Federal Reserve James Bullard menyatakan bahwa Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Kepercayaan investor saham pun dipengaruhi pertemuan The Fed nantinya. Di mana Fed memproyeksikan kenaikan suku bunga terjadi lebih cepat dari yang diantisipasi.

Hal tersebut diperkuat pernyataan Pesiden Federal Reserve St Louis, Bullard yang mengatakan bahwa dia termasuk di antara tujuh pejabat yang melihat kenaikan suku bunga mulai tahun depan untuk menahan inflasi.

Kepala Strategi Investasi Inverness Counsel, Tim Ghriskey, menanggapi keputusan The Fed ini pun menjadi perhatian para investor. Bagaimana Bank Sentral AS akan mengatasinya inflasi ketika AS keluar dari pandemi Covid-19.

“Saya tidak terkejut melihat pasar sedikit menjual. Saya tidak pernah terkejut, mengingat pergerakan kuat yang kami miliki untuk jangka waktu yang begitu lama, ketika Anda melihat beberapa periode pengambilan untung, ” katanya, dilansir dari Reuters, Sabtu (19/6/2021).

Saham blue-chip pada indeks Dow dan S&P 500 memulai minggu ini pada level tertinggi, tetapi hingga akhir perdagangan selama sepekan turun paling atau menjadi penurunan terdalam sejak akhir Oktober 2020 dan akhir Februari 2021.

Tak hanya itu, Indeks Nasdaq dengan saham teknologi juga ditutup melemaj meskipun membukukan dua penutupan tertinggi dalam lima hari terakhir.

Dow Jones Industrial Average turun 533,37 poin atau 1,58% menjadi 33.290,08. S&P 500 kehilangan 55,41 poin atau 1,31% menjadi 4.166,45 dan Nasdaq Composite turun 130,97 poin atau 0,92% menjadi 14.030,38.

Indeks volatilitas CBOE, pengukur ketakutan Wall Street ditutup di level tertinggi empat minggu. "Minggu depan, investor akan memiliki berbagai pidator Gubernur Fed. Kami melihat beberapa Gubernur akan lebih hawkish, dan ada yang lebih dovish," ujar Ghriskey. Sementara itu, Dolar AS pun menguat setelah komentar dari Bullard. Indeks dolar terhadap enam mata uang utama naik level tertinggi sejak pertengahan April.