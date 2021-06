JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG), perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia, akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada hari Jumat, 25 Juni 2021. Salah satu mata acara rapat adalah penerbitan saham baru, sebanyak-banyaknya 8,06 miliar saham dengan nominal Rp100.

Dengan skenario itu, MNC Land akan mengelola modal tambahan sekitar Rp850 miliar.

Dalam dokumen yang sama, perusahaan yang juga memiliki hotel yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Timur dan Bali itu, menjelaskan bahwa tujuan penerbitan saham baru itu di antaranya untuk membiayai pengembangan dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

"Fokus pembangunan saat ini adalah pengembangan untuk sejumlah proyek-proyek yang tengah berjalan di KEK MNC Lido City,” sebagaimana disampaikan Perseroan dalam keterangannya dalam Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal, Kamis (24/6/2021).

Proyek-proyek yang dimaksud meliputi Lapangan Golf 18-hole berstandar PGA, Movieland, Lido Music & Arts Center, Lido Lake Resort Extension, serta MNC Park dan Lido World Garden yang baru akan dibangun pada semester 2 tahun 2021.

KEK MNC Lido City terus percantik diri

Hingga periode Juni 2021, MNC Land sebagai pemilik sepenuhnya KEK MNC Lido City terus menggarap pembangunan infrastruktur dan sejumlah proyek-proyek yang tengah berjalan.

Untuk infrastruktur jalan, pembangunan saat ini sudah mencapai lebih dari 10 kilometer dengan kualitas jalan utama yang sangat baik, laiknya standar jalan di kota-kota besar. Mulai dari jumlah ruas jalan, hingga pedestrian dan jalur hijau semua dipersiapkan untuk memberikan kenyamanan pengunjung dan berbagai aktivitas di dalam kawasan.

Paralel, Perseroan sedang melaksanakan pembangunan Lido Music & Arts Center, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Saat selesai, Lido Music & Art Center adalah tuan rumah untuk berbagai konser maupun gelaran seni lainnya berstandar internasional. Menilik progres pembangunannya, venue event outdoor yang mampu menampung pengunjung dengan kapasitas hingga 50 ribu pengunjung itu, sudah mencapai 90 persen pekerjaan cut and fill.

“Ini akan baik untuk ekonomi kreatif. Menciptakan wirausaha baru, menjadi tempat wisata bagi masyarakat Indonesia bahkan luar negeri, meningkatkan pemasukan devisa, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperbaiki taraf hidup masyarakat,” ucap Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo beberapa waktu lalu.

Selain Lido Music & Art Center, di kawasan KEK MNC Lido City saat ini sedang dibangun Movieland, yang menjadi pusat industri film dan serial drama terbesar dan terintegrasi, seperti halnya studio produksi film yang ada di Hollywood. Movieland akan siap menjadi tempat produksi sekaligus pasca produksi untuk film-film berkelas box office, baik itu dalam skala nasional maupun dunia.

Tak hanya itu, Lapangan Golf 18-hole berstandar PGA yang dirancang oleh Ernie Els sedang dikembangkan di KEK MNC Lido City. Lapangan golf ini akan dilengkapi dengan country club yang memiliki pemandangan langsung ke pegunungan. Hingga saat ini progres konstruksi sudah mencapai 80 persen dan akan menjadi destinasi favorit bagi para pecinta olahraga golf.

Tidak ketinggalan, Lido Lake Resort by MNC Hotel sebagai salah satu hotel berbintang yang ada di area KEK MNC Lido City, pun ikut mempercantik diri dan bersiap menerima kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional. Untuk menjawab kebutuhan pengunjung yang terus meningkat dari waktu ke waktu, Lido Lake Resort by MNC Hotel saat ini sedang membangun penambahan jumlah kamar. Sementara untuk mempermudah akses aktivitas pengunjung, Lido Lake Resort by MNC Hotel sudah terintegrasi dengan Lido Adventure Park – fasilitas outbound terbesar di Asia Tenggara.

Melengkapi tujuan wisata di KEK MNC Lido City, PT MNC Land Tbk juga akan menghadirkan MNC Park, sebuah theme park kelas dunia yang pertama di Indonesia, dan Lido World Garden yang akan dikembangkan sebagai edu-tourism dengan menghadirkan keindahan taman-taman di dunia.

