JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) memacu kinerja korporasi dengan terus menggarap proyek-proyek raksasa dan prestisius, menambah modal, dan memperkuat jajaran manajemen, sehingga kian solid.

Terbaru, MNC Land merekrut seorang eksekutif industri pariwisata dan seorang lagi dari sektor properti guna mengokohkan posisi perusahaan menjadi perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia.

Keduanya, yaitu Edwin Darmasetiawan yang mendapat amanah untuk menduduki kursi Wakil Direktur Utama dan Natalia Cecilia Tanudjaja yang mendapat kepercayaan selaku Direktur Perseroan.

Pengangkatan 2 direktur baru ini dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MNC Land di Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang juga Direktur Utama MNC Land mengapresiasi bergabungnya dua eksekutif tersebut di jajaran direksi perseroan dalam rangka memperkuat manajemen perseroan.

Menurutnya, ada tiga hal positif terkait dengan hadirnya Edwin Darmasetiawan dan Natalia Cecilia Tanudjaja.

"Pertama, banyaknya development yang sedang berjalan, seperti Lido Golf/Club, Music & Arts Center, Lido Lake Resort Hotel Extension, dan yang akan berjalan di semester II/2021 seperti themepark dan World Garden," kata Hary.

Kedua, dengan diperolehnya status KEK, maka akan banyak sekali investor yang akan ikut ambil bagian berinvestasi di KEK MNC Lido City, sehingga MNC Land membutuhkan manajemen yang lebih besar.

Ketiga, konsep pembangunan MNC Land ke depan akan fokus pada entertainment hospitality, yang diyakini akan berkembang pesat meski di masa pandemi. Selain itu, KPIG akan bersinergi dengan bisnis media di dalam MNC Group.

Untuk diketahui, sebelumnya Edwin Darmasetiawan merupakan direktur di BUMN, tepatnya Direktur Pengembangan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selama 10 tahun.

Pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Pascasarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Gadjah Mada ini terlibat dalam berbagai proyek strategis.

Berbagai proyek strategis tersebut, yaitu Mandalika di Lombok, Singhasari di Malang, Tana Mori dan Tana Naga di Labuan Bajo, Likupang di Sulawesi Utara, Bakauheni di Sumatra dan juga Kawasan Pariwisata dan Bandara Bali Utara di Bali.

Selain itu, Edwin berpengalaman selama 26 tahun di industri perbankan, antara lain sebagai Head of Asset and Reliability Committee, Head of Treasury dan Head of Asset Restructures.

Adapun, Natalia Cecilia Tanudjaja yang ditunjuk selaku Direktur MNC Land berpengalaman lebih dari 28 tahun di bidang properti dan hospitality serta telah menempati posisi manajemen senior lebih dari 17 tahun.

Sarjana Teknik Industri dari Universitas Surabaya dan pemegang sertifikat Management Development Program dari Executive Learning Institute Prasetiya Mulya Jakarta ini pernah bekerja di sejumlah perusahaan di Surabaya dan Belanda.

Dengan hadirnya Edwin Darmasetiawan dan Natalia Cecilia Tanudjaja, maka sekaligus menggenapi jajaran direksi MNC Land yakni Hary Tanoesoedibjo (Direktur Utama), Andrian Budi Utama dan Edwin Darmasetiawan (Wakil Direktur Utama) serta empat direktur lainnya, yaitu Michael Dharmajaya, Alex Wardhana, Vincent Hilliard dan Natalia Tanudjaja.

Saat ini, MNC Land tengah fokus membangun dan mengembangkan KEK MNC Lido City sebagai tujuan wisata terintegrasi dan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia.

Berbagai proyek berstandar dunia akan hadir di KEK MNC Lido City, di antaranya lapangan golf 18-hole berstandar PGA, Movieland, Lido Music & Arts Center, serta MNC Park dan Lido World Garden yang segera dibangun pada semester II/2021.

Lido Lake Resort by MNC Hotel dan Lido Adventure Park saat ini sudah beroperasi dan saling terintegrasi, bahkan sukses menjadi referensi tujuan wisata para turis baik domestik maupun mancanegara. Lido Lake Resort by MNC Hotel meraih gelar hotel pilihan Tripadvisor Traveler 2019, 2020 dan 2021.