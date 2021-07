JAKARTA – Masih banyak orang yang takut investasi. Pasalnya, bagi pemula, investasi terlihat sangat rumit dan sulit untuk dipahami.

Namun, Perencana keuangan dan CEO Zap Finance Prita Hapsari Ghozie mengatakan, dengan melakukan investasi sejak dini, banyak keuntungan yang akan didapat. Bahkan, Prita mengaku telah memulai berinvestasi sejak usia 16 tahun.

“Aku aja start berinvestasi dari umur 16 tahun. Ga perlu banyak-banyak kok, bisa dari uang saku or cari duit sendiri dong kayak aku dulu,” tulis Prita di akun Instagram pribadinya @pritaghozie, Kamis (8/7/2021).

Prita menjelaskan, saat ini berinvestasi bisa dimulai dengan modal Rp100 ribu-an. Dengan modal Rp100 ribu-an, Anda bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

“Apalagi sekarang bisa start dari 100ribuan aja. Udah banyak goals yang bisa aku dapetin dari berinvestasi. Rugi lah kalau kamu tunda terus,” jelas dia.

Lebih lanjut, Prita memberikan informasi terkait tiga modal investasi yang ia gunakan. Tiga modal yang dimaksud, yaitu modal waktu, modal ilmu, dan modal keberanian.

“Kita harus berani berinvestasi karena harapan hidup kita panjang, kita ingin nanti pensiunnya enak, dan kita ingin meraih financial freedom. So, berani berinvestasi adalah kuncinya. Start small, but start now,” tambah dia.