JAKARTA - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) melakukan pertemuan dengan pembahasan isu strategis dalam bisnis jalan tol dan iklim investasi. Di mana pemerintah ke depannya akan menerapkan pemanfaatan teknologi nirhenti berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF).

“Oleh karenanya, rencana Pemerintah dalam menerapkan MLFF ini harus memenuhi standar layanan dan kesesuaian dengan kondisi jalan tol di Indonesia yang didukung kesiapan regulasi yang memadai,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATI Krist Ade Sudiyono, dalam rapat yang diikuti oleh 55 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai anggota ATI dan para holding, Jumat (9/7/2021).

Tak hanya itu, dalam diskusi ini ATI juga diharapkan dapat mendorong seluruh anggotanya untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Fokus pembahasan lainnya juga mengenai tantangan dan peluang bisnis serta investasi sektor jalan tol di tengah Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendanaan proyek pembangunan dan pengoperasian jalan tol. Sehingga, BUJT perlu menjaga kesinambungan bisnis jalan tol termasuk pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah yang seimbang.

Di antaranya dengan terus memonitor dan mengawal agar terwujudnya percepatan dana talangan dan Badan Layanan Umum, perlunya kepastian akan hak BUJT dalam pemanfaatan Right of Way (ROW).

Kemudian pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/TIK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pengusahaan jalan tol. Pandemi memang belum berakhir dan industri jalan tol bergerak sangat dinamis, oleh karenanya ATI dan seluruh anggotanya berkomitmen untuk berupaya maksimal melanjutkan proses pembangunan dan mengoperasikan jalan tol ini dengan baik.