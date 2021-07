JAKARTA - Apakah Anda sudah siap untuk melakukan trading saham? Jika Anda memang sudah siap untuk melakukan trading saham, maka tidak ada salahnya jika Anda mulai membuat trading plan. Trading plan sendiri merupakan cara tepat yang dapat Anda lakukan untuk mempersiapkan diri dalam melakukan aksi beli dan jual saham.

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan trading plan saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan transaksi guna mencapai tujuan.

Beberapa komponen penting yang dapat Anda perhatikan untuk membuat trading plan adalah menentukan saham apa yang akan dibeli, memperkirakan harga beli saham tersebut, menentukan level profit taking dan cut loss.

“Terdapat empat proses yang harus diperhatikan oleh nasabah dalam membuat trading plan," jelas Thomas.

1. Proses ini dimulai dengan menentukan saham yang akan dibeli, tentunya dengan menyeleksi jenis saham yang menarik bagi masing-masing nasabah.

2. Langkah selanjutnya adalah dengan memperkirakan harga beli untuk saham tersebut.

3. Proses selanjutnya adalah nasabah dapat menentukan harga untuk mengambil keuntungan ( profit taking). Anda dapat menggunakan analisis fundamental dan teknikal dalam menentukan momen yang tepat untuk mengambil keuntungan.

4. Tentukan level cut loss. Penentuan cut loss berarti pada level tertentu, Anda akan memiliki batas toleransi untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi.

