JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat total aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik pada minggu kelima Juli 2021 mencapai Rp640 miliar.

Direktur Eksekutif Komunikasi Erwin Haryono merinci, total aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1,12 triliun dan jual neto di pasar saham mencapai Rp470 miliar.

Sedangkan,data setelmen selama 2021 (ytd), nonresiden beli neto Rp3,78 triliun.

“Berdasarkan data transaksi 26-29 Juli 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp640 miliar,” kata Erwin di Jakarta, Minggu (1/8/2021).

Sementara itu, premi risiko investasi atau credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun pada 29 Juli naik ke level R79,09 basis poin (bps) setelah minggu lalu di level 77,21 bps. Imbal hasil untuk SBN tenor 10 tahun pada 30 Juli kembali naik ke level 6,29% setelah minggu lalu turun di level 6,27%. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun masih melanjutkan penurunan ke level 1,269%.

Sementara kurs rupiah dalam sepekan menguat 0,2% dan ditutup di level Rp 14.463 per dolar AS dari posisi penutupan minggu lalu Rp 14.493 per dolar AS. Penguatan rupiah terutama dipengaruhi hasil rapat bank sentral AS yang menunjukkan belum ada rencana pengetatan kebijakan dalam waktu dekat.