NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat, Wall Street beragam pada akhir perdagangan Senin. Indeks utama Wall Street menyikapi karena kekhawatiran tentang virus corona varian Delta dan ekonomi AS melambat.

Meskipun aktivitas manufaktur AS tumbuh sepanjang Juli, lajunya terhambat untuk bulan kedua berturut-turut karena pengeluaran diputar kembali ke layanan dari barang, dan kekurangan bahan baku.

Sebenarnya Wall Street telah menguat setelah Pemerintah AS menggelontorkan triliunan dolar dalam bentuk stimulus. Namun Wall Street yang berada pada rekor tertinggi jatuh akibat virus corona varian Delta dan kenaikan inflasi baru-baru ini membatasi kenaikan.

"Inflasi yang lebih tinggi adalah ancaman terbesar bagi pasar karena tanpa itu Federal Reserve tidak perlu menaikkan suku bunga secara agresif dan pasar cukup banyak diposisikan untuk melanjutkan kenaikan suku bunga rendah," kata Kepala Investasi Cresset Wealth Advisors, Jack Ablin, dilansir dari Reuters, Selasa (3/8/2021).

Dow Jones Industrial Average diperdagangkan datar setelah mencapai rekor tertinggi pada hari sebelumnya. S&P 500 naik 0,05% dan Nasdaq Composite naik 0,23%.

Kedua Indeks didorong kenaikan 4,1% saham Tesla Inc. Hanya lima dari 11 indeks S&P yang diperdagangkan lebih tinggi, dipimpin saham real estate dan utilitas.

Saham Square Inc, perusahaan pembayaran dari salah satu pendiri Twitter Inc, Jack Dorsey, melonjak 10,3% setelah mengatakan akan membeli Afterpay Ltd seharga USD29 miliar.

Sementara itu, industri terkait ekonomi turun 0,3%, melepaskan keuntungan yang didorong oleh rencana Senat untuk berinvestasi pada infrastruktur jalan, internet berkecepatan tinggi dan infrastruktur lainnya dengan nilai USD1 triliun. Dengan data aktivitas manufaktur yang lebih lemah dari yang diharapkan, fokus sekarang beralih ke data sektor jasa dan laporan pekerjaan bulanan Departemen Tenaga Kerja pada hari Jumat. "Saya tidak berpikir investor khawatir tentang angka makroekonomi yang lebih luas bahkan jika mereka menunjukkan tanda-tanda perlambatan; kekhawatirannya terletak pada risiko pembukaan kembali yang terhenti karena penyebaran varian Delta," kata Pemilik Pedagang Bright Trading LLC, Dennis Dick.