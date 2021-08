JAKARTA - Indonesia resmi keluar dari zona resesi setelah pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 mencapai 7,07% secara year on year (yoy). Sementara pada quartal to quartal (q to q) ekonomi Indonesia tumbuh 3,31%.

Indonesia akhirnya keluar dari resesi karena tidak mencatatkan pertumbuhan ekonomi 2021 minus secara dua kuartal berturut-turut. Indonesia mengalami resesi pada 2020 setelah mencatatkan tiga kali pertumbuhan ekonomi minus.

Tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 jauh lebih baik dibandingkan kuartal I-2021 yang masih minus 0,74%. Sedangkan pada kuartal kedua 2020 minus 5,32%.

Baca Juga: Breaking News: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 7,07% di Kuartal II-2021

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 menunjukkan tren perbaikan, dari sisi perbaikan ekonomi global, harga komoditas, hingga perbaikan ekonomi mitra dagang Indonesia.

"Ekonomi kuartal kedua kita mengarah yang baik," kata Margo Yuwono dalam video virtual, Kamis (5/8/2021).

Sementara itu, dalam negeri juga ditunjukkan dengan perbaikan kinerja ekspor dan impor, kegiatan aktivitas masyarakat hingga peningkatan konsumsi serta investasi.

"Tren ekomomi semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi tinggi karena ada pemulihan ekonomi yang mulai terjadi," pungkasnya.

(dni)