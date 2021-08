JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,07% pada kuartal II-2021 secara year on year (yoy)

Ketua Komisi XI dari Fraksi Golkar Dito Ganinduto mengatakan, pemerintah telah berhasil menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan baik sehingga melepaskan Indonesia dari jurang resesi.

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini sudah mencapai 7,07% melaju sangat signifikan dan ini sesuai dengan harapan kita kami dari Partai Golkar sebesar besarnya mengapresiasi kinerja dari pemerintah dan beberapa pihak yang terlibat sehingga kita terlepas dari yang namanya resesi dan ini sudah on the right track,” kata Dito melalui konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Menurut Dito, hal tersebut dilakukan dengan kebijakan yang diberikan pemerintah bisa merupakan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar sejak tahun 2004.

“Hal ini seiring diberlakukan kebijakan PPKM dalam mengurangi mobilitas masyarakat akan tetapi ekonomi tetap berjalan dengan baik yang ditujukan dengan pemyeimbangan aspek kehidupan life and livehood dengan beberapa stimulus,” ujarnya.

Dirinya mengatakan hal tersebut tak terlepas dari kerjasama antara pemerintah melalui dukungan-dukungan dari Fraksi Partai Golkar di DPR atas kebijakan perekonomian terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. “Tak hanya itu tren pemulihan ekonomi di kuartal kedua 2021 menunjukkan sinyal positif perbaikan kinerja perekonomian domestik yang cukup kuat terlihat dari indeks keyakinan konsumen di bulan Juni 2021 satu berada di level 107,4 kemudian realisasi belanja negara hingga Juni 2002 satu sebesar 42,5% dari target APBN atau tumbuh sebesar 9,4 year on year,” katanya.