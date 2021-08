JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi terkini seputar dunia pasar modal dalam bentuk edukasi virtual.

Salah satu edukasi virtual yang rutin diselenggarakan oleh MNC Sekuritas adalah Instagram Live program “Research Corner”.

Kabar terbaru dari dunia pasar modal yang menarik untuk disimak adalah rencana stock split yang akan dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). BBCA merupakan salah satu emiten yang bergerak di bidang perbankan.

Stock split sendiri merupakan pemecahan nilai nominal saham menjadi angka lebih kecil. Stock split biasanya dilakukan agar harga saham menjadi lebih terjangkau dan lebih likuid.

BBCA tercatat telah membukukan laba bersih sebesar Rp7,42 triliun di kuartal kedua tahun 2021 (+5,3% QoQ/ +31%YoY). Pertumbuhan pendapatan YoY yang kuat terutama didorong oleh beban bunga yang lebih rendah, biaya operasional yang lebih rendah dan provisi yang lebih rendah. Akhir Juli lalu, market sempat dikejutkan dengan rencana stock split BBCA dengan nilai 1:5.

Apa alasan BBCA melakukan stock split? Seperti apa prediksi kinerja BBCA? Apa yang terjadi dengan saham BBCA pasca stock split?

Simak ulasan selengkapnya dalam Research Corner yang dapat Anda saksikan melalui Instagram Live di akun @mncsekuritas bersama Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan. Instagram Live dengan tema "Stock Split BBCA, Saham Sultan Ramah di Kantong" ini dapat Anda saksikan hari ini, Kamis (12/08/2021) pukul 19.00 – 20.00 WIB.