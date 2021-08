NEW YORK - Bursa saham AS, Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Kamis dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 meroket ke rekor penutupan selama tiga hari berturut-turut. Saham teknologi mega-cap mendorong pasar lebih tinggi karena investor menyambut data pekerjaan yang menunjukkan pemulihan ekonomi AS yang stabil.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon, induk Google Alphabet Inc dan Facebook Inc menguat. Hal ini berdampak besar pada indeks S&P 500 dan Nasdaq karena kelima perusahaan tersebut merupakan seperempat dari kapitalisasi pasar .

Sedangkan Dow menambah rekor penutupan karena saham Tesla Inc, Nvidia Corp dan Moderna Inc.

"Hari ini S&P 500 mencapai level tertinggi sepanjang masa, dan berada di level tertinggi sepanjang masa untuk alasan yang baik," kata Kepala Strategi Ekuitas US Bank Wealth Management, Terry Sandven, dilansir dari Reuters, Jumat (13/8/2021).

Dow Jones Industrial Average naik 14,88 poin atau 0,04% menjadi 35.499,85. S&P 500 naik 13,13 poin atau 0,30% menjadi 4.460,83 dan Nasdaq Composite menambahkan 51,13 poin atau 0,35% menjadi 14.816,26.

Sementara itu, menurut Kepala Strategi Investasi Inverness Counsel, Tim Ghriskey, investor mengambil untung pada pergerakan saham teknologi besar yang sebelumnya telah kehilangan pasar secara keseluruhan.

“Perpindahan ke teknologi besar hanyalah peluang perdagangan. Teknologi besar telah turun selama seminggu atau lebih, kinerja pasar cukup signifikan,” kata Ghriskey.

Apple menambahkan kenaikan tertinggi pada indeks S&P dengan naik 2,1%. Diikuti Microsoft dengan kenaikan 1,0% dan Tesla menambahkan 2,0%. Saham pertumbuhan naik 0,5%, melampaui kenaikan 0,06% dalam nilai saham.

Perawatan kesehatan dan teknologi adalah sektor S&P 500 dengan kinerja terbaik. Sedangkan saham perusahaan energi yang paling membebani pasar.

Wall Street menguat karena data pekerjaan, di mana jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran turun lagi pekan lalu karena pemulihan ekonomi. Data harga produsen AS mencatat kenaikan tahunan terbesar mereka dalam lebih dari satu dekade bulan lalu, meningkatkan kekhawatiran inflasi, setelah pembacaan indeks harga konsumen AS pada hari Rabu menunjukkan kecepatan tampaknya melambat. Data tersebut mencerminkan tantangan rantai pasokan terkenal yang tidak akan mengubah kebijakan Federal Reserve, kata Mike Loewengart, direktur pelaksana strategi investasi di E-TRADE Financial. “Semua orang mengharapkan potensi tapering dimulai pada September. Tetapi sebagian besar, itu tidak akan mengubah lingkungan kondusif yang kita jalani saat ini, untuk keuntungan tambahan di pasar ekuitas," kata Mike.