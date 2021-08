JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah berada pada level Rp14.300 per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Selasa (31/8/2021), Rupiah menguat 47 poin atau 0,33% ke level Rp14.370 per USD. Rupiah hari ini bergerak pada level Rp14.369-Rp14.407 per USD.

Sedangkan di Yahoo Finance, Rupiah berada pada level Rp14.370 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.370-Rp14.370 per USD.

Sebelumnya, Dolar AS berusaha bangkit setelah jatuh ke posisi terendah dalam dua minggu terakhir. Greenback berusaha untuk pulih, setelah dolar AS anjlok karena Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan pengurangan dapat dimulai tahun ini, tetapi bank sentral tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga.

Dolar AS pun mengalami persentase penurunan harian terbesar bulan ini. Di mana Indeks dolar mencapai level terendah dua minggu di 92,595 sebelum sedikit menguat, dan terakhir naik 0,008% pada 92,677. “Pasar masih mencerna pidato pengurangan dovish Powell dan mungkin melihat pasar sedikit bingung bahwa imbal hasil Treasury tidak mendapatkan lampu hijau untuk kenaikan di sini. Itu akan menjadi data yang bergantung pada segala hal dengan inflasi dan pasar kerja,” kata Analis Pasar Senior OANDA, Edward Moya.