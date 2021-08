JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada awal perdagangan Agustus 2021. Rupiah masih berada pada level Rp14.400 per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Senin (2/8/2021), Rupiah melemah 4 poin atau 0,03% ke level Rp14.466 per USD. Rupiah hari ini bergerak pada level Rp14.455-Rp14.466 per USD.

Sedangkan di Yahoo Finance, Rupiah berada pada level Rp14.460 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.460-Rp14.460 per USD.

Pada akhir perdagangan Juli 2021, Dolar AS balik menguat pada akhir perdagangan Jumat bersama dengan mata uang safe haven lainnya. Dolar AS menguat didukung melemahnya saham dan karena ekonomi AS yang optimis membantu membalikkan beberapa kerugian pada awal pekan karena pernyataan dovish Federal Reserve.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang naik 0,32% pada 92,181. Namun demikian indeks masih turun 0,77% selama sepekan atau laju kinerja mingguan terburuk sejak minggu pertama Mei.

Keuntungan mata uang AS terjadi karena saham jatuh menyusul laporan pendapatan suram Amazon. Hal tersebut karena kekhawatiran atas penyebaran cepat varian Delta Covid-19 dan setelah tindakan keras peraturan oleh China pada sektor teknologi dan pendidikannya. “Perdagangan di akhir bulan dan Agustus cenderung menjadi bulan paling kejam bagi pasar keuangan secara musiman, dalam basis 10 tahun, ini adalah bulan terlemah,” kata Direktur Pelaksana BK Asset Management, Kathy Lien, dilansir dari Reuters.