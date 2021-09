JAKARTA - Anak usaha PT BNI Sekuritas yakni BNI Securities Pte Ltd (BSPL) diizinkan beroperasi di Singapura. BNI Securitie Pte Ltd merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin (13/9/2021), BNI Securities Pte Ltd telah memperoleh Capital Market Services License - for dealing in capital markets products dari Monetary Authority of Singapore (MAS), yang berlaku sebagai izin usaha bagi BSPL berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Singapura pada 8 September 2021.

"Berdasarkan izin yang diperoleh BNI Securities Pte Ltd dari MAS, maka secara resmi BSPL dapat melakukan kegiatan usahanya di bidang/sektor usaha pasar modal berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Singapura," ujar Corporate Secretary BNI, Mucharom dikutip, Senin (13/9/2021).

Adapun pendirian BNI Securities Pte Ltd untuk memperkuat kapabilitas Perseroan sebagai Bank Global dengan meningkatkan layanan akses internasional perusahaan melalui layanan keuangan komprehensif oleh Perusahaan Anak Perseroan. "Pendirian BNI Securities Pte. Ltd. telah tercantum dalam rencana bisnis bank (RBB) Perseroan 2021," kata dia.