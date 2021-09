JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan.

Penguatan Rupiah seiring fokus pelaku pasar yang mulai tertuju pada pertemuan The Fed pekan depan.

Rupiah ditutup menguat 30 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp14.223 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.253 per dolar AS.

"Dolar AS terkoreksi turun di sesi Asia hari ini walau masih dibayangi optimisme kenaikan setelah laporan retail sales AS semalam yang jauh di atas ekspektasi," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Penjualan ritel AS periode Agustus naik 0,7 persen (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang minus 1,8 persen (yoy).

Sementara itu, Indeks Manufaktur Fed Philadelphia secara tak terduga melonjak ke level 30,7 pada September dari sebelumnya 19,4.

"Fokus pasar saat ini adalah keputusan kebijakan The Fed yang dapat memberikan petunjuk kapan pengurangan aset akan dimulai," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi.

Beberapa investor sekarang memperkirakan penurunan aset akan dimulai pada November karena wabah COVID-19 yang melibatkan varian delta kemungkinan menghambat pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga.

The Fed akan menggelar pertemuan pada minggu depan untuk menjatuhkan keputusan kebijakan moneternya.

Terkait pandemi, jumlah kasus harian COVID-19 di Tanah Air pada Kamis (16/9) bertambah 3.145 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,18 juta kasus.

Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 237 kasus sehingga totalnya mencapai 139.919 kasus.

Sementara itu, jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 14.633 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 3,97 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 73.238 kasus.

Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 76,15 juta orang dan vaksin dosis kedua 43,48 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.

Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.268 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.212 per dolar AS hingga Rp14.270 per dolar AS.

Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat menguat ke posisi Rp14.233 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.238 per dolar AS.