JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengajak Volkswagen AG (VW) segera mewujudkan rencana investasi industri sel baterai di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Bahlil dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jerman yang disambut baik oleh Chairman of the Board of Management (CEO) Volkswagen Group Component, Thomas Schmall-von Westerholt pada Jumat (8/10) pagi waktu setempat.

Baca Juga: Terbang ke Jerman, Menteri Bahlil Pastikan Investasi Industri Smelter

"Pertemuan bertujuan untuk mendorong VW dalam mewujudkan rencana investasinya di Indonesia dalam bidang industri sel baterai," tulis keterangan BKPM di laman Instagram dikutip MPI, Minggu (10/10/2021).

Lebih lanjut Menteri Investasi menyampaikan mengenai Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan merupakan pasar potensial bagi mobil listrik.

Baca Juga: 3 Tips Investasi Online, Cek Legalitasnya

Seperti diketahui komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir, dan dukungan Kementerian Investasi/BKPM dalam memfasilitasi penyediaan bahan baku melalui kerja sama dengan pengusaha lokal dan UMKM di Indonesia.

Sebelumnya Bahlil pernah mengatakan bahwa kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 negara yang rencananya akan berinvestasi ke Indonesia di sektor kendaraan listrik. Dengan demikian, Indonesia bukan tidak mungkin bisa menjadi pusat mobil listrik dunia. Bahlil menyebut ada banyak negara yang melirik Indonesia sebagai tempat berinvestasi di sektor tersebut. Salah satunya investor dari Eropa yang sebentar lagi akan masuk.