JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menawarkan Volkswagen AG (VW) untuk bekerja sama agar melakukan investasi industri sel baterai di Indonesia. Hal ini disampaikan olehnya saat kunjungan kerja di Jerman.

Pertemuan serta gagasan tersebut pun disambut baik oleh Chairman of the Board of Management (CEO) Volkswagen Group Component, Thomas Schmall-von Westerholt.

Menteri Bahlil menyatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sekaligus pasar potensial bagi mobil listrik. Dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir.

Selain itu, dukungan Kementerian Investasi/BKPM dalam memfasilitasi penyediaan bahan baku melalui kerja sama dengan pengusaha lokal dan UMKM di Indonesia.

"Pertemuan bertujuan untuk mendorong VW dalam mewujudkan rencana investasinya di Indonesia dalam bidang industri sel baterai," tulis keterangan BKPM di laman Instagram dikutip MPI.

