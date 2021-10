NEW YORK - Harga minyak beragam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun 26 sen atau 0,3% menjadi USD84,32 per barel. Sedangkan Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Desember naik 15 sen atau 0,2% menjadi USD82,81 per barel.

Pada Rabu (27/10/2021), perunding nuklir utama Iran Ali Bagheri Kani mengatakan negara dengan enam kekuatan dunia mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 akan dilanjutkan pada akhir November.

Sebuah kesepakatan dapat membuka jalan untuk mencabut sanksi keras yang dijatuhkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump terhadap ekspor minyak Iran pada akhir 2018.

"Pasar bereaksi terhadap berita utama ini, tetapi mungkin kecewa dengan berapa banyak minyak yang sebenarnya kembali," kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn, dikutip dari Antara, Jumat (29/10/2021).

Stok minyak mentah AS naik 4,3 juta barel pekan lalu, Departemen Energi AS mengatakan pada Rabu (27/10/2021), lebih dari dua kali lipat perkiraan kenaikan 1,9 juta barel oleh para analis.

Penumpukan stok yang besar dan kuat karena lonjakan besar dalam impor bersih minyak mentah sementara pemrosesan kilang tetap lamban, analis Citi Research mengatakan dalam sebuah catatan. Namun stok bensin turun 2 juta barel ke level terendah dalam hampir empat tahun, bahkan ketika konsumen AS bersaing dengan kenaikan harga di SPBU. Di pusat pengiriman WTI di Cushing, Oklahoma, penyimpanan minyak mentah berada pada level terendah dalam tiga tahun, dengan harga untuk kontrak berjangka yang lebih lama menunjukkan pasokan akan tetap rendah selama berbulan-bulan.