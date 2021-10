JAKARTA – Kesalahan mengatur keuangan sangat penting untuk diketahui agar bisa terhindar dari kerugian. Apalagi bagi anak muda yang kerap tergoda membeli sesuatu sehingga keuangannya selalu boros.

Sebagian anak muda di usia 20-an juga punya kecenderungan untuk mengutamakan gaya hidup alih-alih mencukupi kebutuhan primer. Sehingga, hal tersebut memunculkan kebiasaan yang berpotensi membahayakan kondisi finansial di masa mendatang.

Lantas, apa saja kesalahan finansial yang harus dihindari di usia 20-an?

“Being in your 20’s is La Vie en Rose. Tapi, kalo ga hati2, bisa berpotensi bankrut di usia 50-an,” tulis perencana keuangan dan CEO Zap Finance, Prita Hapsari Ghozie, di akun Instagram pribadinya @pritaghozie, Jumat (29/10/2021).

Ada 10 kesalahan finansial di usia 20-an. Mulai dari mudah berutang, hingga sering jajan.

“Kamu yang merasa anak milenial junior or Gen Z, inilah 10 Financial Mistakes yang harus dihindari. Masih suka ngelakuin nomer berapa?” tulis Prita.

Berikut 10 kesalahan finansial yang harus dihindari di usia 20-an:

1. Mudah berutang dengan kartu kredit atau paylater. Di mana, Anda hanya membayar tagihan minimum saja tiap bulannya. Intinya, dari tahun ke tahun cicilan tak kunjung lunas.

2. Rela berutang untuk liburan, karena merasa berhak menikmati hidup setelah bekerja keras. Ya maklum lah, kan #YOLO.

3. Mengambil uang dari dana darurat, padahal bukan untuk kebutuhan yang bersifat darurat.

4. Hobi nyicil 0 persen, bahkan untuk membayar pembelian yang sudah terjadi enam bulan lalu. Bahkan untuk membeli baju di online shop yang cuma seharga Rp150ribu.

5. Selalu menunda dalam hal berinvestasi untuk dana pensiun karena merasa masih muda.

6. Malas menyisihkan minimal 10% dari penghasilan setiap bulan untuk investasi dana pensiun, padahal bisa. 7. Hobi trading saham dan crypto buat #cuancuan club. Tapi, tidak punya cash buat dana darurat. 8. Menaruh semua uang yang Anda punya di satu rekening tabungan biasa. 9. Tidak mempunyai BPJS kesehatan, apalagi asuransi kesehatan. 10. Tidak sadar hobi jajan banget. “Hmm, jangan-jangan buat beli kopi centil or boba aja jadi Rp450 ribu per bulan lho,” ucap dia.