JAKARTA - PT Formosa Ingredient Factory Tbk melaksanakan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini, Senin (1/11/2021). Emiten dengan kode saham BOBA ini akan menjadi perusahaan tercatat ke-40 di BEI pada tahun ini.

Formosa Ingredient merupakan perusahaan yang memproduksi produk tapioca pearl, topping jelly, popping boba, premium sauce, syrup dan premix powder yang berlokasi di Tangerang, Banten. Berdiri sejak 2016, Perseroan memproduksi berbagai varian produk dengan merek Boba King.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk memproduksi berbagai macam produk berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi yang didukung oleh kapasitas pabrik yang masif, fasilitas produksi yang canggih serta higienis.

Selain itu, BOBA didukung dengan standarisasi sesuai dengan standar keamanan pangan yaitu ISO 22000 : 2018, BPOM dan sertifikasi Halal. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi yaitu untuk menjadi pemain utama pada industri makanan dan minuman dengan skala internasional.

Perseroan memproduksi berbagai varian produk dengan merek “Boba King”. Produk-produk yang diproduksi dengan menggunakan merek Boba King adalah tapioca pearls, topping jelly, popping boba, premium sauce, syrup dan premix powder. Selain produk-produk tersebut Perseroan berencana akan menambah varian produk yaitu caramel sauce dan popping boba, dengan masih menggunakan merek yang sama yaitu Boba King.

Perseroan melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan Texture Maker Enterprise Co., Ltd yang merupakan perusahaan pemimpin pasar dalam industri food and beverage di Taiwan. Formosa juga bekerjasama dengan PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk terkait distribusi dan pemasaran.

Produk Perseroan juga digunakan oleh berbagai key accounts diantaranya McDonalds, KFC, Hokben, Excelso, Kopi Lain Hati, Xiboba, Kokumi, Haus, Cinema XXI Family Mart, Indomaret Points, Alfa-X dan lain sebagainya. Masih mengutip prospektus, selain produk makanan dan minuman, Formosa juga merupakan distributor atas peralatan pendukung konsumsi makanan dan minuman yaitu waffle and dessert maker. Selain produk makanan dan minuman, Formosa juga merupakan distributor atas peralatan pendukung konsumsi makanan dan minuman yaitu waffle and dessert maker. Perseroan secara konsisten aktif pada penetrasi pasar lokal dan pula berorientasi pada pasar ekspor di Asia seperti ke negara Jepang, Filipina, Hongkong, Malaysia, Vietnam dan Korea Selatan. Ke depannya Perseroan akan membuka jalur ekspor baru ke berbagai mancanegara seperti Amerika, Eropa, Australia dan Afrika yang masih memiliki potensi yang sangat besar. Adapun Formosa Ingredient akan melepas penawaran sebesar Rp 280 per saham dengan melepaskan sebanyak 140 juta lembar saham baru atau setara 12,11% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO dengan nominal Rp 50. Dengan demikian, Perseroan meraup dana segar sebesar Rp 35 miliar hingga Rp 39,2 miliar dari gelaran IPO. Dana yang diperoleh, rencananya akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan. Modal kerja itu melingkupi pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya operasional dan biaya pemasaran/marketing untuk memperluas jaringan pemasaran dengan pendistribusian ke daerah-daerah lain, serta promosi-promosi yang dilakukan ke daerah lain guna mendukung pertumbuhan Perseroan ke depannya.