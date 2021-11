NEW YORK - Bursa saham AS, Wall Street menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Investor menyambut baik pengesahan RUU belanja infrastruktur AS, tapi kenaikan bursa saham dibatasi karena penurunan saham Tesla.

Ketiga indeks saham utama Wall Street memangkas kenaikan awal tetapi S&P 500 dan Nasdaq masih berada di jalur untuk memperpanjang rekor level penutupan sepanjang masa menjadi delapan sesi berturut-turut.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 59,83 poin, atau 0,16% menjadi 36.387,78, S&P 500 naik 5,3 poin, atau 0,11% menjadi 4.702,83 dan Nasdaq Composite menambahkan 40,95 poin, atau 0,26% menjadi 16.012,54.

Di antara 11 sektor utama di S&P 500, material mencatat kenaikan persentase terbesar, sementara utilitas turun paling banyak. Menurut Refinitiv, musim pelaporan kuartal ketiga telah mencapai batas akhir, dengan 445 perusahaan di S&P 500 telah melaporkan pada hari Jumat. Dari jumlah tersebut, 81% telah melampaui ekspektasi analis.

Disisi lain saham Tesla Inc turun 3,1% yang merupakan bobot terberat di S&P 500. Hal itu karena CEO Tesla Elon Musk mengadakan jajak pendapat di Twitter tentang apakah dia harus menjual sekitar 10% kepemilikan sahamnya di perusahaan pembuat mobil listrik yang dia dirikan. Jajak pendapat mengumpulkan lebih dari 3,5 juta suara, dengan 57,9% memilih "Ya".

“Pasar melihat sejumlah hal yang berbeda - lingkungan pendapatan yang positif, varian COVID Delta telah berkurang, kami mendapatkan tagihan pengeluaran infrastruktur ini dan kami telah menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan Federal Reserve," kata Manajer Portofolio Senior Dakota Wealth, Robert Pavlik, dilansir dari Reuters, Selasa (9/11/2021).

“Itulah yang membantu mendorong pasar ke titik ini dan saat kami pindah ke Desember, pertanyaannya adalah di mana harus berinvestasi pada 2022,” imbuhnya.

Saham sektor industri dan material mendapat dorongan setelah Kongres AS meloloskan RUU belanja infrastruktur senilai USD 1 triliun dari Presiden Joe Biden pada hari Sabtu lalu.

Adapun saham Caterpillar Inc, Cleveland-Cliffs Inc, Freeport McMoRan, dan U.S. Steel Corp termasuk di antara perusahaan yang naik, naik antara 2% dan 6%.

Menurut penasihat Gedung Putih Brian Deese, anggota parlemen sekarang beralih ke RUU pengeluaran sosial Joe Biden, dengan Dewan Perwakilan Rakyat diperkirakan akan memberikan suara pada langkah itu pekan depan. Sementara kripto dan saham terkait blockchain, termasuk Coinbase (Global RIOT), Marathon Digital Holdings dan MicroStrategy Inc naik antara 6 persen dan 18 persen, karena ether menskalakan puncak baru dan bitcoin mendekati rekor tertinggi. Saham pembuat kosmetik seperti Coty Inc juga melonjak 11,5% setelah perusahaan menaikkan perkiraan penjualan organik tahunan. Sementara Nextdoor Holdings Inc melonjak 30,6% dalam debutnya yang fluktuatif setelah platform jaringan lingkungan yang dipublikasikan dalam kesepakatan dengan Khosla Ventures Acquisition Co II, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC). Isu-isu yang maju melebihi jumlah jadi faktor menurunnya di NYSE dengan rasio 1,28 banding 1, sedangkan di Nasdaq, rasio 1,15 banding 1 disukai para advancer.