NEW YORK- Harga minyak naik pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB).Tanda-tanda positif pertumbuhan ekonomi global pun mendukung prospek permintaan energi dan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi untuk mengatasi harga tinggi.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari naik 69 sen atau 0,8% menjadi USD83,43 per barel. Di mana sebelumnya Brent turun 2,0% minggu lalu.

Sementara, jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember bertambah 66 sen atau 0,8% menjadi USD81,93 per barel, setelah jatuh 3,0% minggu lalu. Kedua kontrak naik lebih dari satu dolar AS per barel di awal perdagangan.

Presiden AS Joe Biden menyambut baik pengesahan RUU infrastruktur senilai satu triliun dolar AS yang telah lama tertunda, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan permintaan bahan bakar.

"Permintaan global melebihi pasokan saat ini - rencana Build Back Better (Membangun Kembali Lebih Baik) dapat memperburuk situasi itu - dan hanya sedikit yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Biden untuk memenuhi permintaan itu," kata Analis Senior Price Futures Group di New York, Phil Flynn, dikutip dari Antara, Selasa (8/11/2021).

Dukungan harga lebih lanjut juga datang dari keputusan minggu lalu oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, sebuah kelompok yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, untuk tidak mempercepat rencana kenaikan produksi mereka.

Biden telah meminta OPEC+ untuk memproduksi lebih banyak minyak mentah untuk mendinginkan pasar dan pada Sabtu (6/11/2021) mengatakan pemerintahannya memiliki "alat lain" untuk menghadapi harga minyak yang tinggi.

OPEC+ pekan lalu mengkonfirmasi bahwa mereka akan bertahan dengan rencananya saat ini dan meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari (bph) pada Desember. Kelompok ini secara bertahap mengurangi rekor pengurangan produksi yang dibuat tahun lalu. OPEC+ meningkatkan produksi minyak mentah sebesar 480.000 barel per hari pada Oktober, tetapi hanya setengah dari anggota kelompok yang benar-benar meningkatkan produksi bulan lalu, menurut survei S&P Global Platts yang dirilis pada Senin (8/11/2021). Survei tersebut mengatakan banyak anggota OPEC+ "bersusah payah untuk memompa (minyak) seperti yang telah mereka janjikan."