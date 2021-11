NEW YORK - Miliarder di Amerika Serikat (AS) semakin kaya di tengah pandemi Covid-19. Kekayaan orang kaya di AS naik lebih dari USD1,8 triliun.

CEO Tesla Elon Musk menjadi miliarder dengan kenaikan kekayaan paling besar. Kekayaan Musk mencapai USD320,3 miliar atau Rp4.566,5 triliun atau bertambah USD293,7 miliar atau Rp4.182 triliun dari sebelum pandemi dimulai.

Jumlah itu lebih banyak dari kekayaan gabungan Bill Gates dan Warren Buffett. Pendorongnya adalah saham Tesla yang telah melonjak hampir 1.400% sejak awal 2020, dan perusahaan penerbangan luar angkasa miliknya, SpaceX juga mencatatkan kinerja positif.

Baca Juga: Perjalanan Zhang Yiming, Bapak 'TikTok' yang Kini Punya Harta Rp849,4 Triliun

Forbes memperkirakan, sebelum Covid-19 melanda AS, para miliarder memiliki kekayaan kolektif sebesar USD3,4 triliun AS. Namun kini total kekayaan mereka meningkat menjadi hampir USD5,3 triliun dolar AS.

Bertambahnya kekayaan para miliarder seiring melonjaknya pasar saham. Indeks S&P naik 45% sejak awal 2020, sedangkan Dow Jones Industrial Average menguat 27%. Sementara kenaikan kekayaan miliarder mengalahkan pasar saham, mereka 56% lebih kaya selama rentang tersebut.

Dari sejumlah miliarder tersebut, 20 orang menyumbang lebih dari setengah total kekayaan kolektif para miliarder. Namun tidak ada yang menjadi lebih kaya dari Musk, sebagai orang pertama dengan kekayaan yang melewati 300 miliar pada awal pekan ini.

Baca Juga: Pulih dari Pandemi, Perusahaan Milik Miliarder Warren Buffett Untung Besar

Sementara di urutan kedua miliarder dengan kenaikan kekayaan terbesar adalah pendiri Amazon Jeff Bezos. Kekayaan pemilik Blue Origin itu melonjak karena melesatnya saham Amazon sebesar 88% sejak awal 2020 dan membuat kekayaan bersihnya naik USD86,2 miliar menjadi USD200,9 miliar. Bezos berada di posisi kedua orang terkaya dunia, di belakang Musk.

Miliarder lain dengan peningkatan kekayaan terbesar adalah Larry Ellison dari Oracle dan Larry Page dari Google, yang masing-masing lebih kaya USD65,8 miliar selama pandemi berkat kenaikan saham Oracle sebesar 87% dan Google mencapai 120 persen. Pendiri Google lainnya, Sergey Brin juga bertambah kaya 63,3 miliar dolar AS selama pandemi.

Berikut ini 20 miliarder dengan kenaikan kekayaan paling tinggi sejak awal 2020:

1. Elon Musk

Sumber kekayaan: Tesla, Spacex Kenaikan kekayaan: USD293,7 miliar AS

2. Jeff Bezos

Sumber kekayaan: Amazon Kenaikan kekayaan: USD86,2 miliar

3. Larry Ellison

Sumber kekayaan: Oracle Kenaikan kekayaan: USD65,8 miliar AS

4. Larry Page

Sumber kekayaan: Google Kenaikan kekayaan: USD65,8 miliar AS

5. Sergey Brin Sumber kekayaan: Google Kenaikan kekayaan: USD63,3 miliar AS 6. Steve Ballmer Sumber kekayaan: Microsoft Kenaikan kekayaan: USD48,7 miliar 7. Mark Zuckerberg Sumber kekayaan: Facebook Kenaikan kekayaan: USD44,1 miliar 8. Bill Gates Sumber kekayaan: Microsoft Kenaikan kekayaan: USD29,9 miliar 9. Michael Dell Sumber kekayaan: Dell Computers Kenaikan kekayaan: USD27,5 miliar 10. Daniel Gilbert Sumber kekayaan: Quicken Loans Kenaikan kekayaan: USD25,2 miliar