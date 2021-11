JAKARTA - Sejalan dengan predikat sebagai perusahaan sekuritas terbaik, MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal. Termasuk kondisi pasar terkini dalam market review sepekan.

Mengawali perdagangan pada pekan ini, IHSG menguat +0,77% ke 6.632,30 pada hari Senin (08/11/2021) dengan net foreign buy mencapai Rp463,44 miliar. IHSG ditutup menguat hampir di semua sektor, dipimpin oleh sektor transportasi +1,65% dan diikuti oleh sektor keuangan +1,61%.

IHSG menguat +0,57% ke 6.669,93 pada keesokan harinya, Selasa (09/11/2021), dengan net foreign sell mencapai Rp1,39 triliun. Penguatan indeks ditopang data indeks keyakinan konsumen (IKK) bulan Oktober.

Konsumen kembali memandang optimitistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ini tercermin dari IKK yang kembali pada area optimistis di atas 100. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) mengumumkan, IKK bulan Oktober 2021 sebesar 113,4. Capaian ini lebih tinggi dibanding 95,5 pada bulan September 2021.

Baca Juga: Mau Tips Panen Cuan Saat Bull Market? Ikuti Webinar MNC Sekuritas "CUAN FESTIVAL" 21 November, Daftar di Sini!

Data ini juga menjadi bahan bakar penguatan IHSG sebesar +0,20% ke 6.683,15 pada hari Rabu (10/11/2021) dengan net foreign buy mencapai Rp286,50 miliar.

"IHSG ditutup menguat, dengan penguatan dipimpin oleh sektor industri +1,42%, diikuti oleh sektor teknologi +0,71%," jelas Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan.

IHSG melanjutkan tren penguatan selama empat hari berturut-turut pada Kamis (11/11/2021) di mana indeks menguat +0,12% ke 6.691,34 dengan net foreign buy mencapai Rp245,93 miliar. Penguatan indeks sektoral bervariasi, dengan dipimpin oleh sektor transportasi +2,19%, diikuti oleh sektor konsumer non siklikal +1,64%.

Baca Juga: Beri Edukasi Investasi, MNC Sekuritas x Sahamology Gelar Bootcamp For Trader, Cek di Sini!

Menutup perdagangan efek pada minggu ini, IHSG ditutup terkoreksi -0,60% ke level 6.651,05 pada hari Jumat (12/11/2021) diikuti dengan net foreign sell sebesar Rp344,66 miliar.

Hal ini juga didukung oleh rekomendasi yang diberikan oleh Technical Analyst MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana. Ia memperkirakan IHSG rawan terkoreksi meskipun relatif terbatas. Rentang pergerakan untuk IHSG berada pada 6.630-6.670.

Ingin tahu informasi terkini seputar dunia pasar modal? Anda dapat melihat informasi terkini seputar dunia pasar modal di program “Morning Meeting” setiap hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 08.45 WIB melalui YouTube Live Streaming maupun Instagram Live di akun MNC Sekuritas.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!