JAKARTA – Pengetahuan pasar modal khususnya bagi generasi milenial, baik yang baru mulai investasi atau yang sudah lama berkecimpung di pasar modal dinilai penting. Untuk itu, MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) sebagai perusahaan sekuritas terbaik bersama Sahamology menggelar acara Bootcamp for Trader #YangMudaYangTrading!

#YangMudaYangTrading merupakan rangkaian kelas trading saham yang diadakan pada 23 November 2021 hingga 26 November 2021. Terdapat 3 (tiga) kelas yang dapat dipilih sesuai dengan tingkat keahlian masing-masing, yaitu: Basic, Intermediate, dan Advanced.

Nasabah MNC Sekuritas dengan minimal aset sebesar Rp5 juta dapat memilih salah satu kelas yang diinginkan dan mengikutinya secara gratis.

Acara yang digelar secara virtual ini tidak hanya memberikan pengetahuan berupa teori. Peserta juga dapat praktek _trading_u bareng, didampingi mentor berpengalaman.

Kelas Basic akan dibimbing oleh Founder Sahamology Luqman El Hakiem, kelas Intermediate oleh penulis buku Trading Saham Menggunakan Fibonacci Retracement dan Full Time Trader Satrio Utomo, serta kelas Advanced oleh Analis Teknikal Tetrau Saham Muhammad Hamzah RTA yang biasa dipanggil “BroJack”.

Penasaran ingin ikut belajar saham bersama MNC Sekuritas dan Sahamology? Bagi yang belum menjadi nasabah MNC Sekuritas tapi ingin mengikuti kelas ini, segera buka rekening saham secara online melalui aplikasi MotionTrade.

Setelah Anda menjadi nasabah dan memenuhi syarat kepesertaan, segera daftar melalui link: bit.ly/yangmudayangtrading! Tempat terbatas!

