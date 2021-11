JAKARTA - MNC Sekuritas membuktikan semangat dan konsistensinya dalam pengembangan pasar modal dengan kembali meraih penghargaan dalam IDX Islamic Challenge tahun 2021 ini. Penghargaan yang diraih unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini ialah sebagai Anggota Bursa Sharia Online Trading System dengan rata-rata Volume Transaksi Terbesar.

Prestasi ini juga melanjutkan raihan pada tahun 2020 lalu. Di kesempatan yang sama, salah satu nasabah MNC Sekuritas berhasil meraih predikat Investor Syariah Terbaik. Hal ini melengkapi kinerja MNC Sekuritas selaku perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Penghargaan yang terbaru tersebut diterima oleh MNC Sekuritas dalam acara Sharia Investment Week (SIW) 2021 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Acara yang diselenggarakan pada Kamis (11/11/2021) tersebut dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KPEI dan KSEI yang terus mendukung pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi MNC Sekuritas untuk menghadirkan inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

“Kami melihat potensi yang sangat tinggi dari pasar modal syariah Indonesia, terutama tercermin dari perkembangan nasabah syariah MNC Sekuritas. Nilai dan volume transaksi syariah MNC Sekuritas secara YTD Oktober 2021 naik lebih dari 5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nasabah syariah MNC Sekuritas per akhir Oktober 2021 juga naik 30,07 % secara YoY. Di tengah pemulihan Indonesia dari pandemi, minat investasi berbasis syariah terlihat sangat positif,” jelas Susy.

Selain dapat berinvestasi melalui aplikasi MotionTrade yang menyediakan sistem online trading syariah selain sistem yang konvensional, nasabah juga dapat beramal sekaligus berinvestasi dengan adanya MNC Filantropi yaitu MNC Wakafku, MNC Zakatku dan MNC Infakku, di mana MNC Sekuritas telah bermitra dengan Rumah Zakat dan Badan Wakaf Indonesia.

“Kami berharap penghargaan ini semakin memotivasi MNC Sekuritas untuk berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik. Kami bangga menjadi bagian dari pasar modal syariah Indonesia!” tutup Susy.

