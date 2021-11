JAKARTA – Rutinitas yang padat membuat sebagian besar masyarakat jenuh dan butuh waktu untuk beristirahat sejenak. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang saat ini masih melanda Indonesia, objek-objek wisata dan hiburan masih sangat dibatasi guna menekan angka penyebaran Covid-19.

Menjawab hal tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group memberikan serangkaian diskon tiket pesawat dan penginapan menarik bagi masyarakat yang ingin merencanakan family trip.

Chief Operating Officer Digital Business MNC Bank Teddy Tee mengatakan, pandemi membuat masyarakat harus diam di rumah, tidak bisa bepergian ataupun liburan ke tempat-tempat yang mungkin sudah direncanakan sebelumnya. "Maka dari itu MNC Bank berkomitmen memfasilitasi masyarakat Indonesia yang ingin liburan bersama keluarga tercintanya dengan memberikan diskon-diskon menarik untuk tiket pesawat serta penginapan dengan menggunakan kartu kredit MNC Bank,” ujarnya, Jumat (19/11/2021).

MNC Bank menghadirkan promo diskon kamar 15% dari Best Available Rate (BAR) di Oakwood Hotel & Resort Surabaya. Selain itu, ada juga diskon Food and Beverage (F&B) sebesar 20% dengan minimum transaksi Rp200.000 (tidak termasuk alkohol).

MNC Bank juga memberikan diskon kamar 20% dari Best Avaliable Rate (BAR) di Lido Lake Resort. Selain itu, ada juga diskon Food and Beverage (F&B) sebesar 20% dengan minimum transaksi Rp200.000 (tidak termasuk alkohol).

Bagi masyarakat yang berkeluarga, ada diskon permainan outbond sebesar 10% juga untuk minimum transaksi Rp200.000, cocok untuk membawa buah hatinya menikmati macam-macam permainan di Lido Adventure Park seperti high rope, flying fox, dan wahana-wahana lainnya.

“Jangan lupa untuk selalu mengikuti dan menjaga protokol kesehatan yang diperlukan selama berlibur. Karena kita harus selalu menjaga kesehatan dan mencegah penularan di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih ada di Indonesia,” tutur Teddy Tee. Promo-promo ini berlaku untuk seluruh jenis kartu kredit MNC Bank, dan berlangsung hingga 31 Desember 2021. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk melakukan reservasi, bisa mengunjungi langsung website resmi Lido Lake Resort dan Oakwood Hotel & Resort Surabaya. MNC Bank juga memberikan fasilitas cicilan 0% yang dapat diajukan melalui MotionBanking khususnya untuk kartu kredit Visa Platinum dan Visa Gold dengan minimal transaksi Rp3 juta, tenor 3 bulan, dan Rp6 juta, tenor 6 bulan untuk transaksi apa saja dan di mana saja. Masyarakat yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank bisa langsung mendaftar dengan cara mengisi formulir pendaftaran elektronik lewat aplikasi MotionBanking. Setelah mengisi dan mengirim formulir pendaftaran elektronik, staf MNC Bank akan menghubungi untuk proses verifikasi. Aplikasi MotionBanking dari #MNCBank bisa diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore lewat tautan berikut https://onelink.to/q2ss2g. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi mncbank.co.id, menghubungi 1500188 atau follow IG @officialmncbank.