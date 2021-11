JAKARTA - Dato Sri Tahir membeli saham PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) sebanyak 2.500.000 saham. Salah satu orang terkaya di Indonesia ini memborong saham SRAJ pada 23 November 2021.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (26/11/2021), Dato Sri Tahir yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama SRAJ ini membeli saham SRAJ setara dengan 0,021% modal yang dikeluarkan dan disetor oleh SRAJ.

Tahir membeli saham SRAJ dengan harga Rp406 per saham. Dengan demikian total dana yang dikeluarkan untuk beli saham SRAJ Rp1,01 miliar. Sebelumnya Tahir belum memiliki saham SRAJ.

"Tujuan transaksi investasi, status kepemilikan langsung,” tulis Tahir dalam keterbukaan informasi BEI.

Adapun Tahir adalah pendiri grup Mayapada yang menjalankan bisnis di perbankan, perawatan kesehatan dan properti. Keluarga Tahir memiliki saham di Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia.

Dilansir dari Forbes, total kekayaan Tahir dan keluarga mencapai USD2,8 miliar atau sekitar Rp39,97 triliun (kurs Rp14.276 per dolar AS) per 25 November 2021.

Selain Dato Sri Tahir, Jane Tahir juga membeli saham SRAJ pada 23 November 2021. Saham SRAJ yang dibeli mencapai 50 juta saham. Jumlah saham itu setara dengan 0,417% modal yang dikeluarkan dan disetor oleh SRAJ.

Dengan demikian nilai pembelian saham SRAJ tersebut Rp20,30 miliar. Tujuan dari transaksi pembelian saham SRAJ itu juga untuk investasi dengan status kepemilikan langsung. Pemegang saham SRAJ per 29 Oktober 2021 berdasarkan data RTI antara lain PT Surya Cipta Inti Cemerlang sebesar 59,99%, High Pro Investment Limited sebesar 18,17%, BNYM SA/NV AS Cust Of Minot Light APAC Ltd sebesar 8,66%, Wing Harvest Limited sebesar 5,91%, masyarakat 7,27%. Pada penutupan perdagangan Kamis (25/11/2021), saham SRAJ naik 0,99% ke posisi Rp408 per saham. Saham SRAJ dibuka naik dua poin ke posisi Rp406 per saham. Saham SRAJ berada di level tertinggi Rp418 dan terendah Rp400 per saham. Total frekuensi perdagangan 377 kali dengan volume perdagangan 7,741. Nilai transaksi Rp316,6 juta.