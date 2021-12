JAKARTA – Jelang perayaan HUT ke-126, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 yang telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya.

Acara pameran virtual UMKM terbesar ini juga dilakukan business matching yang melibatkan 105 buyers dari 30 negara, dengan nilai mencapai USD65 juta atau setara Rp923 miliar (kurs Rp14.200 per dolar Amerika Serikat).

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa seiring dengan pemulihan ekonomi nasional BRI juga meningkatkan target nilai business matching kegiatan ini. “Besaran target tahun ini (USD65 juta) meningkat dari nilai tahun 2020 yang sebesar USD57,5 juta. Nilai tersebut berasal dari 74 kontrak pembelian yang dilakukan oleh 26 buyers dari 11 negara,” kata Sunarso dalam opening ceremony yang dilakukan secara virtual pada Kamis, (09/21).

Nilai business matching pada gelaran 2020 tersebut juga meningkat apabila dibandingkan dengan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2019. Di mana terdapat 16 buyers yang berasal dari 7 negara, yakni USA, Belanda, China, Jepang, Hong Kong, Arab Saudi, dan Australia. Business matching tersebut menghasilkan 23 kontrak pembelian dengan total nilai sebesar USD33,5 juta.

Optimisme peningkatan nilai business matching tersebut juga didasari oleh hasil indeks bisnis UMKM. Salah satu perhatian BRI terhadap keberlangsungan UMKM diwujudkan melalui kegiatan riset rutin triwulanan yang menghasilkan Indeks Bisnis UMKM.

Pada triwulan III-2021, Indeks Aktivitas Bisnis memang mengalami penurunan karena dampak dari gelombang kedua Covid-19. Namun, Indeks Kepercayaan pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi masih terus meningkat. Demikian juga memasuki triwulan IV-2021, Indeks Ekspektasi Bisnis juga terpantau meningkat yang menunjukkan optimisme pelaku usaha UMKM menyambut akhir 2021.

Event ini, lanjut Sunarso, merupakan perwujudan komitmen BRI untuk meningkatkan social value creation melalui peran aktif dalam meningkatkan kapabilitas serta kualitas dari UMKM dan produknya. Diharapkan, UMKM Indonesia dapat berkompetisi di pasar dalam maupun luar negeri.

Melalui UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR ini, pelaku usaha didorong untuk membangun kepercayaan diri dan berani tampil di pasar mancanegara. Dengan demikian, mereka dapat menguatkan pemasaran dan jangkauan channel penjualan, salah satunya lewat platform e-commerce.

Sebagai informasi, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 diselenggarakan sejak 1 Desember 2021 hingga 16 Desember 2021 dengan mengusung tema "Dari Indonesia untuk Dunia". Peserta yang berpartisipasi mencapai 500 UMKM yang telah terpilih melalui serangkaian proses kurasi. Pameran ini pun menjadi bazar virtual terbesar yang selama ini diselenggarakan oleh BRI.

Pameran virtual ini menghadirkan sensasi pameran nyata di dunia maya sekaligus memberikan pengalaman 3D kepada pengunjung. Selain itu, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 juga menampilkan konsep thematical outdoor yang menghadirkan lima destinasi wisata di Indonesia, yaitu Raja Ampat, Borobudur, Toba, Ubud (Bali), dan Tanjung Kelayang (Belitung).

Sebagai pelengkap acara, akan ditampilkan Music Performance, Coaching Clinic, Inspiration Talk, Do It Yourself (Yuk Berkarya), Podcast, dan Business Matching yang berisi pelatihan dan workshop untuk pelaku UMKM. Untuk menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021, masyarakat dapat mengakses website www.brilianpreneur.com.

