JAKARTA - MNC Sekuritas aktif menggandeng mitra dan komunitas saham untuk memberikan ilmu tentang trading, termasuk Tetra Saham.

Webinar Stock Monitoring kembali digelar pada Rabu (15/12/2021) dengan menghadirkan pembicara Technical Analyst MNC Sekuritas & Elliott Wave Expert Herditya Wicaksana dan Founder Sahamology Luqman El Hakiem.

Herditya mengungkapkan Anda perlu mempelajari analisis saham sebelum terjun langsung dalam melakukan trading di dunia pasar modal.

“Dalam memulai analisis saham, Anda perlu memperhatikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terlebih dahulu. Anda juga perlu memperhatikan support dan resistance sebelum melakukan trading. Sebagai contoh, pada hari ini Rabu (15/12/2021), sebaiknya Anda tetap memperhatikan support di level 6.584 dan resistance di level 6.688, karena apabila IHSG mampu break 6,688 dan 6.754, maka IHSG berpeluang ke area 6.800,” jelas Herditya.

Pada kesempatan yang sama, Founder Sahamology Luqman El Hakiem membagikan jurus jitu dalam menganalisis saham. Anda dapat menggunakan tools chart Composite yang terdapat di aplikasi MotionTrade.

Fitur chart ini berguna untuk melihat pergerakan harga saham dengan indikator SMA5 (jangka super pendek), SMA20 (jangka pendek) dan SMA60 (jangka menengah).

“Strategi lainnya yang dapat Anda terapkan adalah memperhatikan indeks sektoral. Sebagai contoh, pada hari ini Rabu (15/12/2021), IHSG terdongkrak naik oleh saham dari sektor energi, properti, siklikal dan health. Anda perlu melihat saham-saham yang naik secara signifikan. Namun, perlu dicatat, kenaikan saham-saham ini juga harus diimbangi dengan volume atau value yang bagus pula,” jelas Luqman.

Anda masih bisa bergabung dengan mengikuti Kelas Edukasi & Praktek Analisa Teknikal Saham pada Senin (20/12/2021) dan Rabu (22/12/2021).

