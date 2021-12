JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga terus mendukung program edukasi dan literasi Bursa Efek Indonesia untuk mendukung pengembangan pasar modal Indonesia terutama bagi generasi milenial.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri bertekad menciptakan generasi muda yang melek investasi. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi mengungkapkan, Bursa Efek Indonesia telah menggelar lebih dari 8.000 kegiatan edukasi dengan total lebih dari 1 juta peserta edukasi virtual dari Januari hingga Desember 2021.

“Bursa Efek Indonesia mendukung pendirian Galeri Investasi (GI) sebagai salah satu sarana untuk melakukan sosialisasi inklusi dan edukasi pasar modal. GI BEI Award merupakan ajang apresiasi dan penghargaan kepada seluruh GI BEI dengan kinerja pengelolaan terbaik bersama Anggota Bursa (AB) Mitra," jelas Inarno dalam acara Penghargaan GI BEI Award 2021, Rabu (15/12/2021).

Baca Juga: MNC Sekuritas x Tetra Saham Bocorkan Rahasia Trading Sukses di Webinar Stock Monitoring, Segera Daftar di Sini!

Dalam rangkaian acara ini, juga digelar Penghargaan IDX GI-A-Thon 2021 yang merupakan pembaruan dari kompetisi 10 Days Challenge pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk apresiasi terhadap tantangan bagi seluruh GI BEI untuk meningkatkan jumlah transaksi.

Pada kesempatan tersebut, MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan sebagai Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi BEI dengan Kinerja Terbaik. Selain itu, 6 Galeri Investasi BEI binaan MNC Sekuritas juga menjadi pemenang Apresiasi GI BEI Terbaik di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan (KP) BEI dan Wild Card GI BEI Terbaik di Wilayah Kerja KP BEI.

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal mengungkapkan rasa syukurnya karena Galeri Investasi BEI binaan MNC Sekuritas mampu menorehkan prestasi yang baik di tahun ini.

MNC Sekuritas juga senantiasa memberikan dukungannya bagi penyelenggaraan edukasi pasar modal untuk generasi milenial melalui kegiatan edukasi virtual.

“Kami mengucapkan selamat atas pencapaian kepada Galeri Investasi BEI binaan kami yang berhasil menjadi pemenang Apresiasi GI BEI Terbaik di Wilayah Kerja KP BEI, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Lhokseumawe, Aceh; Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Jawa Barat; Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI), Jawa Barat dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, Kalimantan Barat,” jelas Andri.

Dia menambahkan, dua Galeri Investasi BEI binaan MNC Sekuritas juga berhasil terpilih sebagai Wild Card GI BEI Terbaik di Wilayah Kerja KP BEI antara lain: Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Lampung.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!