JAKARTA – Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2019, indeks literasi keuangan di Indonesia mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen. Walaupun demikian, angka tersebut masih tergolong rendah.

Di sisi lain, kesadaran mengenai keamanan finansial juga masih belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, misalnya dalam bentuk proteksi asuransi jiwa. Data OJK pada Juli 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi jiwa hanya sejumlah 17,4 juta orang atau berkisar 16 orang per satu polis.

Sebagai bentuk ketanggapan akan kondisi tersebut, PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) mengadakan media workshop yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar terkait perencanaan keuangan dan asuransi jiwa. Workshop dengan tema Financial Planning & Life Insurance 101 - Kickstart Your Financial in 2022 ini digelar pada Selasa, 14 Desember 2021 di Hotel Veranda Jakarta Selatan dan dihadiri oleh rekan-rekan jurnalis dengan menerapkan protokol kesahatan yang ketat.

Windawati Tjahjadi selaku Presiden Direktur Astra Life menjelaskan, pihaknya mengundang rekan-rekan jurnalis untuk hadir dalam workshop ini karena Astra Life melihat jurnalistik memiliki dampak yang luas, tidak hanya sebagai corong informasi, namun juga sebagai agen untuk mengedukasi masyarakat.

"Harapannya, materi yang disampaikan dalam workshop ini dapat menjadi referensi sekaligus ruang diskusi bagi rekan-rekan jurnalis untuk mengolah lebih banyak lagi konten- konten infomasi finansial yang bermanfaat demi peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Media Workshop ini menghadirkan dua pemateri, yaitu Arief Lesmana selaku CFP QWP, Sales Development & Event Management Astra Life yang memberikan pemaparan seputar perencanaan keuangan. Sementara pemateri kedua, Cindy F. Santoso selaku FLMI, AWM, CFP, QWP Learning & Development Astra Life menjelaskan mengenai pentingnya kepemilikan polis asuransi yang disertai dengan pemahaman yang baik, serta analisa kebutuhan yang tepat sebelum membeli polis asuransi agar pengalaman berasuransi bisa berjalan secara optimal.

Pada acara ini, Windawati Tjahjadi juga memberikan pemaparan singkat seputar kinerja positif Astra Life hingga kuartal III 2021 yang mencapai 58 persen. Pencapaian ini di atas rata-rata industri yang bertumbuh sebesar 38,7 persen.

“Semoga melalui penyelenggaraan workshop ini, rekan-rekan jurnalis dapat berkontribusi secara aktif untuk mengajak masyarakat agar semakin bijak dalam pengelolaan finansial serta memilki kesadaran akan manfaat proteksi finansial melalui produk asuransi jiwa,” tutur Windawati.

CM