JAKARTA - Daftar antrean IPO perusahaan di Asia. Salah satu yang akan IPO perusahaan dari Indonesia yakni GoTo.

Di wilayah Asia Tenggara, raksasa GoTo Group telah memilih PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai underwriter untuk merealisasikan rencana IPO lokalnya.

Perusahaan berhasil mengumpulkan lebih dari USD1,3 miliar pada penutupan pertama putaran pra-IPO yang mencakup investor seperti Google dan Fidelity International. Perusahaan tengah mengejar valuasi senilai USD25 miliar hingga USD30 miliar menjelang penawaran umum. Demikian dilansir dari The Strait Times, Senin (20/12/2021),

Sementara, perusahaan ekuitas swasta Amerika Serikat (AS), yaitu TA Associates sedang mempertimbangkan opsi strategis untuk teh boba Gong Cha, termasuk penjualan potensial juga IPO.

Menurut sumber anonim, TA Associates bekerja sama dengan Citigroup untuk mengidentifikasi jalan terbaik bagi teh boba Gong Cha. Nilai bisnisnya bahkan mencapai USD600 juta, dan penjualan atau IPO bisa dilakukan paling cepat tahun depan.