Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Bahan Bangunan DEPO Raup Penjualan Rp2,1 Triliun di Kuartal III-2025

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:48 WIB
Emiten Bahan Bangunan DEPO Raup Penjualan Rp2,1 Triliun di Kuartal III-2025
Pertumbuhan transaksi menunjukkan permintaan ritel bahan bangunan tetap stabil. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) membukukan penjualan Rp2,11 triliun hingga kuartal III-2025, meningkat 4,1% 
dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan jumlah transaksi sebanyak 7,5% menjadi 1,63 juta transaksi. 

“Pertumbuhan transaksi menunjukkan permintaan ritel bahan bangunan tetap stabil di tengah kondisi ekonomi yang lebih menantang, dan kami melihat potensi signifikan dari ekspansi gerai serta penguatan kanal digital,” ujar Presiden Direktur DEPO Kambiyanto Kettin di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

"Kami tetap fokus menjaga ketersediaan barang, memperluas produk house brand, dan meningkatkan efisiensi operasional," sambungnya.

Emiten bahan bangunan dan perlengkapan rumah ini kini mengoperasikan 17 gerai usai membuka gerai baru di Pekanbaru pada 29 November 2025 seluas 2.200 m². DEPO menargetkan pembukaan 1 gerai pada tahun 2025 telah terealisasi dan 3 gerai baru pada tahun 2026. 

“Ekspansi gerai tetap menjadi motor utama pertumbuhan kami. Pasar daerah masih memiliki potensi besar, dan DEPO akan hadir lebih dekat dengan konsumen melalui jaringan gerai yang lebih luas dan efisien," kata Wakil Presiden Direktur DEPO Henryanto Komala.

Sementara itu, penjualan online mencapai Rp289,74 miliar, melonjak 37,7% YoY dan berkontribusi 13,7% dari total penjualan. Pertumbuhan ini diperoleh dari aktivasi live commerce melalui TikTok & Tokopedia, penjualan WhatsApp dan optimalisasi laman web.

“Konsumen ritel bahan bangunan kini semakin digital. Fokus kami adalah membangun pengalaman omnichannel yang konsisten, mulai dari gerai fisik, e-commerce, hingga layanan chat commerce,” jelas Direktur DEPO Amanda Grace Kettin.

Sementara itu, hingga kuartal III-2025, DEPO membukukan laba kotor Rp417,03 miliar (tumbuh 7,2%) dengan marjin kotor naik menjadi 19,8%. Hal ini menunjukan bahwa profitabilitas DEPO stabil di tengah tekanan pasar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188756//emiten-zUdc_large.jpg
Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187552//laba_hm_sampoerna-2GNQ_large.jpg
Emiten HMSP Raup Laba Bersih Rp4,5 Triliun pada 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185666//digitalisasi_di_sektor_kesehatan-jeIk_large.png
Digitalisasi Sektor Kesehatan, Ini Langkah Emiten Farmasi MDLA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184810//drma-03pP_large.jpg
Emiten Milik TP Rachmat (DRMA) Bidik Penjualan Rp6 Triliun hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447//laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179641//rups_raja-68Nb_large.jpg
Emiten RAJA Bidik Rp1,65 Triliun dari 9 Proyek Strategis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement