Baca Juga: Memasuki Capital League Phase 1, Wirausaha Muda Mandiri Business Existing Berlangsung Sengit!

“User kita memiliki jangkauan yang besar, portal kita juga banyak diakses, maka kita juga harus kuat dari berbagai agensi juga ketika produknya kompetitif dan agensinya kuat juga apalagi asuransi di Indonesia,” paparnya.

Hary Tanoesoedibjo berharap MNC Insurance dapat terus melakukan berbagai kerjasama dengan sejumlah kemitraan yang mengikat asuransi misal bank, dengan berbagai e-commerce dan bagaimana membawa produk kira lebih baik lagi.

“We need good people and good team work to achieve this, leadership dan kultur sehingga sepinter apapun kita harus kelola manajemen agar berjalan dengan baik untuk lebih bagus and keep inspiring,” pungkasnya.