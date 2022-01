JAKARTA - Saham-saham di Wall Street beragam pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Indeks S&P 500 menukik tajam membalikkan kenaikan kuat setelah Federal Reserve AS merilis pernyataannya menaikkan suku bunga pada Maret.

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 129,64 poin atau 0,38%, menjadi menetap di 34.168,09 poin. Indeks S&P 500 jatuh 6,52 poin atau 0,15%, menjadi berakhir di 4.532,76 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menguat 2,82 poin atau 0,02%, menjadi 13.542,12 poin.

Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan di zona merah, dengan sektor real estat dan material masing-masing terpangkas 1,66% dan 1,06%, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor teknologi dan keuangan masing-masing naik 0,72% dan 0,27%, hanya dua kelompok yang menguat.

Ketiga indeks saham utama AS berputar liar di menit-menit terakhir sesi yang berakhir dengan Dow bergabung dengan S&P di wilayah negatif dan Nasdaq menambah keuntungan nominal.

Indeks menikmati lonjakan singkat setelah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) meninggalkan suku bunga utama mendekati nol. Tetapi keuntungan itu dengan cepat menguap ketika pernyataan Fed memperingatkan akan segera mulai menaikkan target suku bunga dana federal (Fed Fund) untuk memerangi inflasi yang persisten terkait dengan rantai pasokan yang tertatih-tatih akibat COVID.

"Dengan inflasi jauh di atas 2,0% dan pasar tenaga kerja yang kuat, Komite mengharapkan akan segera menaikkan kisaran target suku bunga dana federal," kata pernyataan itu.

Saham meluncur ke wilayah negatif setelah tanya jawab Ketua Fed Jerome Powell berlangsung, di mana ia memperingatkan bahwa inflasi tetap di atas target jangka panjangnya dan masalah pasokan lebih besar dan lebih tahan lama daripada yang diperkirakan sebelumnya.

"Ketika wartawan bertanya kepada Powell apakah Fed akan mempertimbangkan menaikkan suku bunga di setiap pertemuan, yang berarti lebih dari empat kali tahun ini, dia tidak mengatakan mereka tidak akan melakukannya, yang menunjukkan fleksibilitas untuk menaikkan suku lebih cepat (jika perlu) daripada yang diperkirakan siapa pun," kata Chris Zaccarelli, kepala investasi di Independent Advisor Alliance di Charlotte, North Carolina.

"Komunikasi hari ini lebih bernuansa daripada pertemuan Fed sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, kemungkinan karena Fed berkomitmen untuk menjaga kebijakan sepenuhnya akomodatif hingga pertemuan berikutnya, yang berarti FOMC tidak dapat memulai sesuatu yang konkret hari ini," Chris Low, kepala ekonom di FHN Financial, mengatakan dalam sebuah catatan.

"Namun demikian, Ketua Fed Powell mengatakan lebih dari beberapa hal yang menambah nada yang lebih hawkish, yang pada gilirannya membebani saham," tambahnya.

Sementara itu, musim laporan keuangan perusahaan kuartal keempat telah mencapai kemajuan penuh, dengan seperlima dari perusahaan di S&P 500 telah membukukan hasil. Dari jumlah tersebut, 81% telah mengalahkan konsensus, menurut data Refinitiv.

Microsoft Corp terangkat 2,8% setelah panduan pendapatan kuartal saat ini, sebagian didorong oleh bisnis cloud-nya, berada di atas konsensus.

Boeing Co anjlok 4,8% setelah pembuat pesawat terbang itu mengatakan mengeluarkan biaya 4,5 miliar dolar AS pada kuartal keempat terkait dengan 787 yang absen.

Produsen mainan Mattel Inc melonjak 4,3% setelah mendapatkan kembali hak dari saingannya Hasbro Inc untuk memproduksi mainan berdasarkan waralaba "Frozen" Walt Disney Co.

Saham Tesla merosot sekitar 5,0% dalam perdagangan yang diperpanjang setelah pembuat kendaraan listrik itu memperingatkan bahwa pabriknya akan berjalan di bawah kapasitas hingga 2022 karena keterbatasan rantai pasokan.

Volume perdagangan di bursa AS mencapai 14,50 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,58 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.