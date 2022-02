JAKARTA - MNC Life merupakan perusahaan asuransi jiwa tepercaya, cepat, milik bangsa. Dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai edukasi pentingnya memiliki asuransi jiwa, MNC Life aktif menggelar Instagram Live yang dapat diakses oleh masyarakat secara online.

Baca Juga: Undian Rezeki Nomplok MNC Life, Ini Dia Daftar Pemenangnya

Bertepatan dengan momen Tahun Baru Imlek 2022 yang jatuh pada Selasa (1/2/2022), MNC Life berkolaborasi dengan Feng Shui Consulting Indonesia. Dalam Instagram Live kali ini berkaitan dengan situasi pandemi yang belum kunjung usai. Selain itu, di tengah-tengah kenaikan kasus dengan adanya varian Omicron di Indonesia.

Baca Juga: MNC Life Undi Rezeki Nomplok Periode 2, Raih Hadiah Ratusan Juta Rupiah

Untuk itu, MNC Life mengangkat tema mengenai bagaimana cara kita agar tetap optimistis dan berupaya mengoptimalkan setiap peluang. Instagram Live bertajuk “Optimis Menghadapi Tahun Macan Air” akan tayang pada Kamis (3/2/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Instagram Live ini akan menghadirkan narasumber Head of Marketing Communication MNC Life Septika Helena dan Co Founder of Feng Shui Consulting Indonesia Angelina Fang. Saksikan Instagram Live ini melalui akun Instagram @mnclife.

Untuk diketahui pula, sejalan dalam mendukung digitalisasi, MNC Life menghadirkan MotionInsure yang merupakan aplikasi asuransi digital di bawah ekosistem Motion. Unduh dan registrasi aplikasi MotionInsure di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan berikut bit.ly/DownloadMotionInsure Untuk informasi lebih lanjut tentang #MNCLife dan #MotionInsure, dapat mengunjungi www.mnclife.com atau call center MNC Life di 1500899 ext 1 serta follow IG @mnclife/ @motioninsure.id