JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas juga menggandeng sejumlah Manajer Investasi untuk menggelar promo guna mengajak generasi milenial semakin melek investasi, terutama di pasar modal.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas menggandeng Indosterling Aset Manajemen untuk menggelar promo bertajuk “Promo XTRA CUAN Nabung Reksa Dana”.

Baca Juga: MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Roxy Jakarta, Agresif Jangkau Investor Retail

Dengan mengikuti promo ini, Anda akan mendapatkan bonus cashback berupa Reksa Dana Indosterling Ekuitas Likuid Plus Rp100.000 dengan minimum pembelian Reksa Dana Indosterling Pasar Uang sebesar Rp1.000.000 melalui aplikasi MotionTrade.

Baca Juga: MNC Sekuritas: Maksimalkan Cuan dengan 4 Siklus Saham Ini!

Promo ini berlangsung selama periode pembelian 15 Februari – 15 Maret 2022. Pembelian reksa dana ini tidak boleh dicairkan hingga 15 Juni 2022 dan berlaku untuk 50 orang pertama.

Ingin memulai investasi reksa dana pertama Anda? Anda dapat segera membuka rekening saham sekaligus reksa dana Anda melalui aplikasi MotionTrade. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui website MotionTrade atau link: bit.ly/promoINDOSTERLINGMT!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!