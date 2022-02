JAKARTA - Pedagang daging di pasar mengaku resah dengan tingginya harga daging sapi. Pedagang berharap tingginya harga daging yang sudah berangsur sekira sebulan bisa segera turun.

Pedagang daging sapi di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Gono mengungkapkan bahwa harga daging dari pemotong sudah melambung tinggi. Hal ini yang memberatkan penjualan daging di pasar.

"Harga dari pemotongan bisa melambung tinggi khususnya sapi impor dari harga Rp96 ribu per kg sapi potong, sekarang sampai Rp105 ribu per kg. Sedangkan harga pemasaran enggak ada perubahan," ungkapnya kepada Okezone, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, tingginya harga tersebut membuat pedagang merugi karena jika menaikan harga jual, pembeli cenderung sepi. Bahkan tidak membeli daging sapi karena mahal.

"Sekarng harga Rp120 ribu per kg. Harga sapi potong Rp96 ribu per kg, tapi di jagal harga sapi potong per kg di angka Rp105 ribu. Jadi harga pengetengan (pasar) seharusnya Rp130 per kg. Tapi susah untuk konsumen kita taikin," keluhnya.

Dirinya menilai kondisi tingginya harga daging sapi sudah berangsur sekira sebulan. Karena itu, dirinya berharap pemerintah segera mengatasi penderitaan penjual daging sapi di pasar.

"Sudah kurang lebih satu bulan pedagang menangis sedih keluh kesahnya pada kerasa," ujarnya.