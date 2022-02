JAKARTA - Kementerian Pertanian menjamin ketersediaan daging sapi maupun kerbau aman dan tercukupi hingga bulan Mei 2022.

Melalui, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengatakan, hasil pendataan dan verifikasi secara faktual data ketersediaan daging sapi/kerbau bulan Februari hingga Mei 2022 sebanyak 240.948,5 ton, sedangkan kebutuhan sebanyak 238.211,8 ton, sehingga masih ada surplus 2.736,7 ton.

Ia menyebutkan, komposisi ketersediaan daging tersebut terdiri dari produksi sapi/kerbau lokal sebanyak 564.360 ekor atau setara daging 101.596,0 ton, sapi impor siap potong sebanyak 174.264 ekor atau setara daging 33.404,7 ton, daging sapi/kerbau beku impor sebanyak 105.947,8 ton.

“Ini artinya secara ketersediaan daging sapi/kerbau hingga bulan Mei tercukupi. Jadi ketersediaan daging sapi/kerbau untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri aman”, ujar Nasrullah dalam keterangan resminya, Jumat (25/2/2022).

Nasrullah menuturkan, untuk validasi data ketersediaan dan kebutuhan daging sapi/kerbau ini secara periodik dibahas bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

Serta dibahas juga bersama assosiasi peternakan dan importir daging sapi/kerbau.

Menurutnya, untuk menjamin validasi data, timnya selalu melakukan pemantauan ke lapangan per minggu, dan rilis update data dilakukan setiap hari Senin.

Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan, Ditjen PKH telah mendata sapi di 10 provinsi sentra sumber produksinya.

“Ketersediaan sapi/kerbau lokal sudah ada tersedia by name by address pada 10 provinsi sentra sapi/kerbau lokal," bebernya.

Sebagai informasi, meski daging sapi/kerbau dijamin aman, namun para pedagang di Jabodetabek berencana menggelar aksi mogok pekan depan.

Aksi itu akan dilakukan pada 28 Februari - 4 Maret 2022.