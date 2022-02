JAKARTA - Saat mendengar atau membaca istilah generasi sandwich, banyak pertanyaan yang kerap bermunculan untuk mencari informasi terkait dengan istilah ini. Sebelum membahas tips untuk generasi sandwich penting untuk mengenal istilah ini terlebih dahulu.

Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul ā€œ The Sandwich Generation: Adult Children of the Agingā€ oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat bernama Dorothy A. Miller. Pada penelitian tersebut, terdapat batasan subjek penelitian yaitu dengan kategori usia perempuan yang berada pada kategori middle age yakni berada pada kisaran umur 45-65 tahun.

Dalam jurnalnya, Miller mendeskripsikan generasi sandwich sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup dari 3 generasi yaitu, orang tuanya, diri sendiri dan anaknya. Layaknya seperti sebuah sandwich di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti, kondisi dari generasi sandwich ini diibaratkan roti sebagai orang tua (generasi atas) dan anak (generasi bawah), sedangkan isi utama yaitu sepotong daging yang terhimpit dua buah roti diibaratkan sebagai diri sendiri.

Selanjutnya, Miller juga menyebutkan bahwa adanya keharusan untuk menanggung hidup untuk tiga generasi sekaligus, para generasi sandwich rentan mengalami tekanan dan stres karena berperan sebagai penyokong hidup dan sumber dana bagi kehidupan generasi sebelumnya dan setelahnya.

Ini bukanlah hal yang mudah, karena selain harus mengejar karier, generasi sandwich juga harus cerdas dalam menyusun perencanaan keuangan agar semua kebutuhan tiga generasi tercukupi.

Untuk membantu mengatasi kesulitan tersebut, MotionBanking dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group memberikan beberapa tips yang dibutuhkan generasi sandwich dalam pengelolaan finansial. Adapun beberapa tips finansial dari MotionBanking adalah sebagai berikut:

1. Membuat Perencanaan Bicarakan dengan pasangan Anda tentang alokasi pendapatan bersama. Pastikan kebutuhan keluarga sendiri sudah terpenuhi sebelum membantu orang tua ataupun keluarga besar. Salah satu bentuk perencanaan keuangan yang bisa dilakukan adalah pembayaran tagihan, isi pulsa, dan lainnya. Carilah promo pembayaran tagihan agar lebih hemat. Salah satunya adalah pembayaran tagihan melalui MotionBanking yang mana Anda bisa menghemat hingga Rp200.000. Untuk info lebih lanjut klik bit.ly/TagihanLunas 2. Penghasilan Tambahan Selain menekan pengeluaran, cara lainnya adalah menambah pendapatan yaitu bisa berupa kerja sampingan, atau bisnis, bunga tabungan, maupun investasi. Salah satu cara untuk menambah penghasilan adalah dengan menyebarkan kode referral dari MotionBanking. Hanya dengan bermodalkan smartphone, Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan dimulai dari Rp10.000 untuk satu orang yang berhasil diajak. Info lebih lanjut kunjungiĀ bit.ly/AjakTemanMB 3. Lindungi Diri dan Keluarga Biaya kesehatan tidaklah murah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki asuransi agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau di luar dari perencanaan, maka keuangan tetap bisa terlindungi karena biaya pengobatan dibayarkan oleh asuransi. Bagi Anda yang berminat menjadi nasabah MotionBanking, caranya pun mudah. Unduh aplikasi MotionBanking di Google Play Store dan Apple AppStore melalui tautan berikutĀ bit.ly/downloadMotionBankingĀ kemudian isi data diri lalu selfie dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk informasi dan syarat ketentuan lebih lanjut, dapat mengunjungiĀ www.motionbanking.id, menghubungi call center MNC Bank di 1500188, Whatsapp di 0888-888-8888, e-mail di cs@motionbanking.id dan Instagram di @motionbankingid.