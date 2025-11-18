Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Siaga Cuaca Tak Menentu, Lindungi Kesehatan dan Finansialmu!

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |11:23 WIB
Siaga Cuaca Tak Menentu, Lindungi Kesehatan dan Finansialmu!
MNC Bank bekerja sama dengan Prodia, salah satu penyedia layanan kesehatan
A
A
A

JAKARTA - Musim hujan kerap datang tanpa bisa diprediksi. Kadang di tengah teriknya matahari, tiba-tiba langit berubah mendung dan hujan deras pun turun. 

Cuaca yang tidak menentu ini selain dapat memengaruhi kondisi kesehatan fisik, juga bisa berdampak pada kondisi finansial kamu tentunya.

Misalnya saja, kamu atau salah anggota keluarga sakit akibat perubahan cuaca ini, sehingga perlu merogoh kocek lebih untuk biaya dokter dan pengobatan. Semua pengeluaran tak terduga ini bisa saja mengganggu anggaran bulanan sekaligus kondisi finansial kamu.

Untungnya, ada cara untuk tetap tenang dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Dengan memiliki dan memanfaatkan kartu kredit dari PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, kamu dapat dengan mudah menyiasati kondisi finansial saat kondisi kesehatan yang kurang baik harus menjadi prioritas.

Pasalnya saat ini MNC Bank tengah bekerja sama dengan Prodia, salah satu penyedia layanan kesehatan, khususnya laboratorium klinik, yang terkemuka di Indonesia. Hingga 30 Juni 2026, kamu dapat memanfaatkan berbagai macam layanan kesehatan dari Prodia dengan tetap hemat, tentunya dengan menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank saat bertransaksi di Prodia.

Selengkapnya mengenai penawaran tersebut dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/promo-prodia. Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC  dan  nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan!

 

