JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan loyalitas kepada nasabah setianya, salah satu unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang bergerak dalam industri reksa dana yaitu PT MNC Asset Management (MNC AM) kembali membuat program cashback reksa dana untuk setiap nasabah, baik nasabah existing maupun nasabah baru.

Selain sebagai strategi meningkatkan dana kelolaan perusahaan, program cashback ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah setia MNC AM.

Chief Marketing Officer MNC AM, Dimas Aditia Ariadi mengungkapkan bahwa benefit yang didapatkan nasabah melalui cashback ini diambil dari sebagian pendapatan MNC AM, sehingga tidak mempengaruhi performance NAB reksa dana MNC AM.

“Jadi, nominal cashback yang didapatkan nasabah bukan memotong dari return produk melainkan dari pos pendapatan MNC AM,” ucap Dimas.

Menurut Dimas, program cashback ini mulai berlaku dari 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 dan seluruh jenis nasabah dapat mengikuti program ini, baik nasabah individu maupun nasabah institusi.

Adapun untuk nasabah individu, nominal minimal program cashback mulai dari Rp50 juta sedangkan nasabah institusi mulai dari Rp1 miliar. Program cashback ini juga berlaku untuk seluruh jenis reksa dana open end MNC AM, yaitu reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham.

Sebagai contoh, dengan dasar fund fact sheet per Januari 2022 nasabah dapat membeli produk reksa dana pendapatan tetap MNC Dana Likuid return 7,31% p.a atau MNC Dana Syariah return 7,54% p.a dengan nominal Rp50 juta maka nasabah akan mendapatkan cashback senilai Rp60.000 untuk hold period selama 6 bulan. Bagi nasabah yang ingin membeli produk reksa dana MNC AM dan mendapatkan cashback, dapat melalui aplikasi MotionFunds yang dapat diunduh pada tautan bit.ly/MotionFunds atau website www.motionfunds.id. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center (021) 2970 9696 atau e-mail di cs.mam@mncgroup.com.