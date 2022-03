MALANG - Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan harga emas melonjak tajam. Hal itu dimanfaatkan oleh warga Malang untuk menjual emas yang dimilikinya.

Tampak di toko emas Bulan Terang di kawasan Pasar Besar Kota Malang warga banyak yang menjual emas koleksinya. Pasalnya harga emas Antam saat ini dihargai Rp 1.049.000 per satu gramnya.

Staf Toko Emas Bulan Purnama, Zainuri mengatakan, dalam sepekan terakhir, harga emas terus merangkak naik. Karena itu, banyak warga datang ke tokonya untuk menjual emas yang dimiliki.

"Kalau biasanya sehari hanya 10 orang menjual emas batangan, sejak seminggu ini jumlahnya dua kali lipat. Sampai 20 hingga 30 orang, karena harga emas batangan naik," ujar Zainuri ditemui di Toko Emas Bulan Purnama Pasar Besar Malang, Senin (7/3/2022).

Zainuri menyebut, emas di tokonya dijual dengan harga Rp 1.049.000 per satu gramnya. Pasalnya ada beban biaya cetak yang diberikan kepada penjual untuk pembelian emas batangan.

"Kita jualnya Rp 1.049.000 per gram, untuk emas batangan semakin kecil gramnya semakin mahal. Sebaliknya, untuk bobot gram lebih besar justru murah," ucapnya.

Menurut Zainuri, kenaikan harga emas Antam dipicu oleh konflik Rusia dengan Ukraina. Karena setahu dia, sejak perang terjadi antara kedua negara tersebut, harga emas mengalami peningkatan hingga hari ini.

Zainuri menambahkan, adanya kenaikan harga emas Antam juga berimbas terhadap harga emas perhiasan. Tokonya menjual Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu per gramnya. "Karena Antam naik, emas perhiasan juga ikut naik. Sekarang kita jual sampai Rp 750 ribu per gramnya," tandasnya.

Harga emas hari ini terus meningkat setelah melewati level Rp 1 juta per gram. Harga emas Antam 24 karat ini kembali naik sebesar Rp 8.000 per gram ke level Rp 1.013.000 per gram.

Mengutip laman Logammulia, untuk satuan harga emas terkecil ukuran 0,5 gram saat ini berada di angka Rp 556.500. Sementara itu harga emas 10 gram dijual sebesar Rp 9.625.000. Sedangkan untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 1.000 gram atau satu kilogram dibanderol dengan harga sebesar Rp 953.600.000.

Jika ditarik dalam sepekan terakhir, pergerakan harga emas Antam terpantau bergerak di rentang Rp977.000 per gram Rp1.013.000 per gram. Sementara dalam sebulan terakhir pergerakannya ada di rentang Rp937.000 per gram Rp1.013.000 per gram.